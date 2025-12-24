في قرار جديد.. إدارة ترامب تلغي "تأشيرة اللوتري" الشهيرة

بعد سنوات طويلة من العمل بها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها ستلغي نظام القرعة المعمول به طويلة للحصول على تأشيرات العمل H-1B ، وتستبدله بنهج جديد يعطي الأولوية للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور المرتفعة.

وقال المتحدث باسم خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر إنه "تم استغلال عملية العشوائية الحالية لتسجيلات H-1B وإساءة استخدامها من قبل أصحاب العمل الذين كانوا يسعون بشكل أساسي لاستقدام عمال أجانب بأجور أقل مما يدفعونه للعمال الأميركيين"، وفقما نقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأربعاء.



كما أضاف أن النظام الجديد "سينفذ عملية اختيار تزيد من احتمال تخصيص تأشيرات H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية والأجور المرتفعة"، وسيدخل حيز التنفيذ في 27 شباط 2026.

أتى هذا التغيير بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الأميركي بهدف إعادة تشكيل برنامج التأشيرات الذي اعتبر المنتقدون أنه أصبح قناة لجلب عمال من الخارج يقبلون بأجور منخفضة، بينما رأى المؤيدون أنه يعزز الابتكار.



وفي وقت سابق من هذا العام، وقع إعلانًا يفرض رسومًا سنوية قدرها 100,000 دولار على تأشيرة H-1B للعمال ذوي المهارات العالية، وهو قرار يتم الطعن فيه أمام المحكمة.

كما أطلق تأشيرة "البطاقة الذهبية" بقيمة مليون دولار كمسار للحصول على الجنسية الأميركية للأفراد الأثرياء.



يذكر أنه تاريخيًا، كانت تأشيرات H-1B تمنح من خلال نظام القرعة. وكانت شركة أمازون هذا العام، أكبر المستفيدين بأكثر من 10,000 تأشيرة تمت الموافقة عليها، تلتها شركة تاتا للخدمات الاستشارية، ومايكروسوفت، وآبل، وغوغل.



هذا وتعد ولاية كاليفورنيا صاحبة أعلى تركيز من العمال الحاصلين على تأشيرة H-1B.