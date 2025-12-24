تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تحظر دخول مفوض أوروبي سابق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-12-2025 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1459246-639021634108174197.webp
Doc-P-1459246-639021634108174197.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأمييكية، فرض حظر على دخول على خمسة أشخاص بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأميركية.

واستهدف الحظر المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يعتبر أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية.
كما شمل الحظر مديرتي منظمة ألمانية تدعى "هيت إيد"، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت، وهما جوزفين بالون، و آنا-لينا فون هودنبرج، التي نالت وسام الاستحقاق الاتحادي الألماني في تشرين الأول تقديرا لجهودها ضد العنف الرقمي.

فيما تعد"هيت إيد" ، التي تأسست عام 2018، أول مركز استشاري على مستوى ألمانيا للأشخاص المتضررين من الإساءة عبر الإنترنت.

كذلك طال الحظر شخصين آخرين، هما عمران أحمد، مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلير ميلفورد، مؤسسة مؤشر التضليل العالمي في المملكة المتحدة. وتعمل كلتا المؤسستين على مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطط سلام خاصة به في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفصيل.. اليكم خطة واشنطن للسلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية: سنبحث في اجتماعنا الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة سوريا ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

بريطانيا

الأوروبي

ألمانيا

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2025-12-24
Lebanon24
03:52 | 2025-12-24
Lebanon24
03:48 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:22 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24