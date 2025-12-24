قرب موقع اغتيل فيه جنرال كبير... مقتل شرطيين في موسكو

أسفر انفجار ليل الثلاثاء الأربعاء في عن مقتل عنصرين من شرطة المرور إضافة الى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت .



وأوضحت اللجنة في بيان الأربعاء أنه "تمّ تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان غير بعيد من سيارتهما. وأضافت "قتل شرطيان متأثرين بجروحهما"، مشيرة الى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.

كما أعلنت فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات انفاذ القانون و"تهريب متفجرات"، وفق فرانس برس.



اغتيال فانيل سارفاروف

ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، على مقربة من الموقع حيث قتل الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس العملياتي داخل للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة، يوم الاثنين الماضي.



يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في في شباط 2022، قتل العديد من الجنرالات والمسؤولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للهجوم بانفجارات وقعت في الأراضي الروسية وفي الجزء المحتل من أوكرانيا. وأعلنت مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.