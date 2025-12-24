تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرب موقع اغتيل فيه جنرال كبير... مقتل شرطيين في موسكو

Lebanon 24
24-12-2025 | 03:21
أسفر انفجار ليل الثلاثاء الأربعاء في موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور إضافة الى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت اللجنة في بيان الأربعاء أنه "تمّ تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان غير بعيد من سيارتهما. وأضافت "قتل شرطيان متأثرين بجروحهما"، مشيرة الى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.
كما أعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات انفاذ القانون و"تهريب متفجرات"، وفق فرانس برس.

اغتيال فانيل سارفاروف
ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، على مقربة من الموقع حيث قتل الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة، يوم الاثنين الماضي.

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، قتل العديد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للهجوم بانفجارات وقعت في الأراضي الروسية وفي الجزء المحتل من أوكرانيا. وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.
