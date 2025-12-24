زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب

أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحصول اليوم الأربعاء على رد من بشأن المسودة الأخيرة من خطة لإنهاء الحرب تمّ التوافق عليها مع .وقال للصحفيين: "سنحصل على الرد الروسي بعدما يتحدث الجانب الأميركي إليهم"، وذلك في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، عرض فيها تفاصيل الخطة المؤلفة من 20 بندا، والتي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأكد أن المفاوضين والأوكرانيين فشلوا في الاتفاق على المسائل المرتبطة بالأراضي أثناء المحادثات الرامية لوضع حد للحرب مع ، داعيا إلى بحثها على مستوى .وتابع زيلينسكي: "لم نصل إلى توافق مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية".وأوضح أن مسودة خطة السلام تنص على أن تشغل وكييف وموسكو المحطة النووية.