تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
24-12-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1459334-639021713138999516.webp
Doc-P-1459334-639021713138999516.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "مواطنا استُشهد برصاص قوات الاحتلال بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمالي غزة".

كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن أيوب عبد عايش نصر، وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم مناطق شرقي قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارتين جويتين شرقي خان يونس جنوبي القطاع.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة خيام لنازحين في جباليا شمالي قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: استشهاد 32 فلسطينيا بينهم 12 طفلا وإصابة 88 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابة 4 أطفال بجروح نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم شمال قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطينيين اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

خان يونس

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-24
Lebanon24
06:44 | 2025-12-24
Lebanon24
06:32 | 2025-12-24
Lebanon24
06:14 | 2025-12-24
Lebanon24
05:46 | 2025-12-24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24