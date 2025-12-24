استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء برصاص في البلد شمال ، وشرق جنوب القطاع.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "مواطنا استُشهد برصاص قوات بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمالي غزة".كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن عبد عايش نصر، وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق القوات النار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة.وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس.واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارتين جويتين شرقي خان يونس جنوبي القطاع.