عربي-دولي
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
24-12-2025
|
04:06
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء برصاص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
في
جباليا
البلد شمال
قطاع غزة
، وشرق
خان يونس
جنوب القطاع.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "مواطنا استُشهد برصاص قوات
الاحتلال
بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمالي غزة".
كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن
أيوب
عبد عايش نصر، وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق القوات
الإسرائيلية
النار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية
صباح اليوم
مناطق شرقي قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارتين جويتين شرقي خان يونس جنوبي القطاع.
