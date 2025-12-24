الداخلية السورية: "قسد" تحاول فرض التجنيد الإجباري في حلب

أفادت أن قوات (قسد) تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين في حلب.

وجاء في بيان للوزارة نشر على حسابها في "أكس"، "تواصل في محافظة حلب تنفيذ مهامها الوطنية ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان خروجهم الآمن من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في مواجهة محاولات ميليشيا قسد التضييق عليهم وفرض التجنيد القسري"، مشيرا إلى الانتهاكات المستمرة التي تشمل الاعتداءات والمضايقات والتهديد المتواصل لحياتهم وممتلكاتهم".



كما تابع البيان "وقد نفذت قيادة الأمن الداخلي انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول المساس بأمن المدينة وسلامة السكان".

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن سلامة المدنيين وأمنهم يمثلان أولوية قصوى، داعية جميع الأهالي إلى الالتزام بتعليمات وحدات الأمن والتعاون معها، بما يضمن استقرار المدينة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.