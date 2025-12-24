عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟

تحدث الجنرال تسفيكا هايموفيتش القائد السابق لمديرية الدفاع الجوية في الإسرائيليّ، عن موعد المواجهة المقبلة مع ، ورأى أنها "مسألة وقت ليس أكثر".

وقال هايموفيتش في مقال نشرته "القناة الـ12 الإسرائيليّة" إنّ "حرب الـ12 يوماً، انتهت بهجوم أميركي على أهم ثلاثة مواقع نووية، ولا تزال نتائج الهجمات على المشروع غير واضحة تماماً. فترامب يُعلن عبر كل منبر أننا دمرنا المشروع النووي الإيراني، فيما يزعم متحدثون إسرائيليون عن تقليص المشروع".

وأضاف: "ربما تكمن الحقيقة في مكان آخر، وهذه المرة، يدور الجدل حول استئناف إيران إنتاج الصواريخ الباليستية، وكانت طموحاتها قبل الحرب، كما صرّح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة، هي امتلاك 20 ألف صاروخ باليستي بعيد المدى بحلول نهاية عام 2027".



وأوضح أنه "خلال الحرب المذكورة، أطلقت إيران 450 صاروخًا باليستيًا، وهو عدد أقل بكثير مما كان مأمولًا ومخططًا له، بعد الهجوم الأول، ومطاردة سلاح الجوّ للصواريخ وقاذفاتها فوق الأراضي ، ومع ذلك، من وجهة نظر إيران، كان هذا هو النظام الوحيد الذي أثبت فعاليته في الحرب، أما من وجهة النظر ، فقد رأينا إمكانية إحداث أضرار من مدى قصير للصواريخ، والتحدي الذي يمثله للقدرات الدفاعية، وكذلك الأمريكية المنتشرة وخارجها".



وأشار إلى أنه "بعد ستة أشهر من الحرب، باتت إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ البعيدة المدى تكفي حتى قبل استئناف الإنتاج، وتشير تقديرات مختلفة لبقاء 1500 صاروخ بحوزتها مع نهاية الحرب لتهديدها بجولة أخرى من القتال، ولاشك أن إنتاج آلاف الصواريخ، حتى وإن كان أقل من الهدف الذي سعت إليه قبل الحرب، يُشكل تهديدًا لاستمرارية العمليات في ، وقد يُشكل تحديًا كبيرًا لقدراتها الدفاعية".



وأضاف أن "هذا السباق بين قدرة إيران الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، وقدرة والولايات المتحدة على الإمداد والتجديد في الوقت المناسب، أمرًا بالغ الأهمية".

وختم قائلاً: "جولة الحرب المُقبلة بين إيران وإسرائيل، إن وقعت، ستكون أكثر تحديًا، وتعتمد على الخبرة المكتسبة من الحرب السابقة، حيث تبدأ كل جولة من حيث انتهت الجولة السابقة، سواء من حيث الحدة أو النطاق، وفي المواجهة المقبلة، سيسعى كل طرف لأن يكون متقدمًا بخطوة على الآخر، وأن يُدخل ابتكارات ومفاجآت لساحة المعركة في المرة المُقبلة، لأن من لا يستعد سيُفاجأ، على اعتبار أن المفاجآت تحسم الحروب، وهو ما وقعت فيه إسرائيل في هجوم تشرين الأول 2023". (عربي 21)