لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
جدلٌ كبيرٌ... الشرطة الإسرائيليّة اعتقلت "بابا نويل"
Lebanon 24
24-12-2025
|
07:17
photos
اقتحمت
الشرطة الإسرائيلية
احتفالا بعيد الميلاد في أحد أحياء مدينة حيفا، واعتقلت 3 مشاركين بينهم شخص يرتدي زيّ "
بابا نويل
"، ما أثار جدلا واسعاً.
وبحسب شهود
عيان
، اقتحمت الشرطة الإحتفال بعد ورود شكوى تقدم بها سكان، بسبب "ضوضاء ناتجة عن
العرض
الموسيقيّ". (روسيا اليوم)
