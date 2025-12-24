جدلٌ كبيرٌ... الشرطة الإسرائيليّة اعتقلت "بابا نويل"

اقتحمت احتفالا بعيد الميلاد في أحد أحياء مدينة حيفا، واعتقلت 3 مشاركين بينهم شخص يرتدي زيّ " "، ما أثار جدلا واسعاً.

وبحسب شهود ، اقتحمت الشرطة الإحتفال بعد ورود شكوى تقدم بها سكان، بسبب "ضوضاء ناتجة عن الموسيقيّ".