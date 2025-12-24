رئيس وزراء المجر: نقترب من الحرب في العام 2026

المجري ، أنه لا يستبعد اندلاع حرب في عام 2026، وقال "هو احتمال يدفع نحوه قادة الاتحاد الأوروبيّ القارة بأكملها".



وأكد أوربان في مقابلة أنّ "أوروبا عاشت ثمانين عاماً بسلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن الوضع الآن مختلف".



وأضاف: "نحن نقترب من الحرب". (العربية)

Advertisement