في بلد عربي… أخبار تنتشر عن أدوية مغشوشة وهذا ما تبيّن

أوضح لمجلس الوزراء في مصر حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود أدوية مغشوشة في الأسواق، ولا سيما تلك المستخدمة في علاج سرطان الثدي.





وفي بيان صدر الأربعاء، نفى المركز أن تكون المزاعم المتعلقة بتداول أحد مضادات الأورام الخاصة بعلاج سرطان الثدي، وهو عقار Ibrance™️ (palbociclib) capsules 125 mg، مرتبطة بالسوق ، مؤكدًا أن الأمر يخص دولة أخرى.





وأشار البيان إلى أن هيئة الدواء المصرية أكدت أن الدواء تابع لإحدى التي تعتمد سياسة متابعة دقيقة لمستحضراتها في مختلف الأسواق، حيث تقوم بإصدار تعميمات تحذيرية لجميع الدول المتعاملة معها فور رصد أي عبوات مغشوشة في ، كإجراء احترازي.





ولفت المركز إلى أن الشركة رصدت بالفعل عددًا من العبوات المغشوشة في إحدى الدول، ما دفعها إلى تعميم التحذير على جميع الأسواق التي يتم تداول الدواء فيها، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود هذه التشغيلات المشبوهة في كل الأسواق.





كما ذكّر البيان بأن هيئة الدواء المصرية كانت قد أصدرت في حزيران الماضي خطاب توعية مدعّمًا بالصور بشأن هذا الدواء، تضمن تأكيد الشركة المالكة للمستحضر وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور خارج السوق المصري. (روسيا اليوم)

