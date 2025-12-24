تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترامب... هل تدق "ساعة الصفر" لضرب إيران؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1459495-639021983636630159.jpg
Doc-P-1459495-639021983636630159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على إيقاع التناقض بين الخطاب العلني وما يجري التحضير له بعيدًا من الأضواء، يقترب اللقاء المنتظر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من لحظة مفصلية بالغة الدقة. فثقل هذا اللقاء لا يُقاس بما سيُقال في التصريحات الرسمية، بل بالقرارات التي قد تُصاغ خلف الكواليس.

وفي خضمّ إعادة ترتيب الأولويات الأميركية–الإسرائيلية، يفرض الملف الإيراني نفسه كالعنوان الأثقل على جدول النقاش، رغم محاولات متعمدة لخفض حدّة التوقعات في العلن. فالتقليل من شأن هذا الملف، وفق تقديرات متقاطعة، لا يتجاوز كونه إدارة إعلامية للمرحلة، فيما تُحضَّر مقاربة أكثر صرامة في العمق.

مصادر في واشنطن وتل أبيب تشير إلى أنّ المحادثات ستتركّز على ما تعتبره الدولتان تسارعًا في جهود طهران لإعادة ترميم قدراتها العسكرية، سواء في مجال الصواريخ الباليستية، أو أنظمة الدفاع الجوي، أو البرنامج النووي.
 
وتؤكد "إسرائيل هيوم" أنّ هناك تنسيقًا استخباراتيًا عالي المستوى بين الجانبين لمواكبة ما تصفه بمحاولات إيرانية لتعويض الخسائر التي مُنيت بها خلال المواجهة الأخيرة، مع توافق كامل على ضرورة منع تحوّل هذا المسار إلى واقع قائم.

وفي هذا السياق، يُتوقّع أن يعرض نتنياهو أمام ترامب تقييمًا استخباراتيًا مفصلًا حول وتيرة التعافي الإيراني، في محاولة لإقناع الإدارة الأميركية بأن بقاء النظام الحالي يعني استمرار سياسات دعم الجماعات المسلحة وتغذية بؤر التوتر الإقليمي، بما يتناقض مع المسعى الأميركي لإعادة ضبط توازنات الشرق الأوسط.

وبين هذه الحسابات المتشابكة، يبرز السؤال الجوهري: هل يفضي اللقاء المرتقب إلى بلورة موقف حاسم يضع حدودًا واضحة للطموحات النووية والصاروخية الإيرانية ويترجم بخطوة عملية، أم يبقى الملف أسير المساومات السياسية وإدارة الأزمة بدل الانتقال إلى مرحلة الحسم؟
 
(إرام نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرنوت: المحادثات بين نتنياهو وترامب تناولت "طلب العفو"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتمسك بالتخصيب: مسألة فخر وطني و"لن نقبل التخفيض إلى الصفر"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين حتى الآن "مثمرة وحاسمة في بعض المجالات"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-24
Lebanon24
14:40 | 2025-12-24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24