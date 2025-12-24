ترامب يكسر تقاليد الرؤساء الأميركيين… هذا ما فعله داخل المكتب البيضاوي!

أفادت صحيفة " تايمز" بأنّ الرئيس الأميركي اعتمد حضورًا لافتًا للأعلام داخل ، إذ وضع 10 أعلام، وهو عدد يفوق بخمسة أضعاف ما اعتاد عليه معظم الرؤساء السابقين.







وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الأعلام اصطفّت خلف ، وتشمل أعلام الجيش، ومشاة البحرية، والبحرية، وقوات الفضاء، في حين اكتفى أغلب الرؤساء السابقين بعلمي والرئاسة فقط.







وذكّرت الصحيفة بأنّ كان قد أعلن في 13 كانون الأول أنّ المكتب البيضاوي هو "أهم مكتب في العالم".







وبعد تولّيه المنصب، باشر عملية تجديد واسعة للبيت الأبيض، أضاف خلالها لمسات ذات طابع ذهبي. (روسيا اليوم)