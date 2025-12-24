ترامب يكسر تقاليد الرؤساء الأميركيين… هذا ما فعله داخل المكتب البيضاوي!

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتمد حضورًا لافتًا للأعلام داخل المكتب البيضاوي، إذ وضع 10 أعلام، وهو عدد يفوق بخمسة أضعاف ما اعتاد عليه معظم الرؤساء الأميركيين السابقين.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الأعلام اصطفّت خلف مكتب الرئيس، وتشمل أعلام الجيش، ومشاة البحرية، والبحرية، وقوات الفضاء، في حين اكتفى أغلب الرؤساء السابقين بعلمي الولايات المتحدة والرئاسة فقط.
وذكّرت الصحيفة بأنّ ترامب كان قد أعلن في 13 كانون الأول أنّ المكتب البيضاوي هو "أهم مكتب في العالم".
وبعد تولّيه المنصب، باشر عملية تجديد واسعة للبيت الأبيض، أضاف خلالها لمسات ذات طابع ذهبي. (روسيا اليوم)