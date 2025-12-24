انفجار في رفح.. الجيش الإسرائيلي يحمّل "حماس" المسؤولية والقيادي الفلسطيني يبرّئ الحركة

أعلن الجيش ، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في جنوب ، وأسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة، ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها حركة " ".





وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بعد أن زعمت حماس أن الانفجار في رفح نجم عن خلل في ذخائر الجيش الإسرائيلي، أوضح الجيش أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة تابعة للمنظمة الإرهابية".





وأضاف البيان أن "العبوة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للواء ' '، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة".





وكان القيادي في حركة "حماس" قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن "قنابل تركها العدو ولم تنفجر سابقا من مخلفات الحرب"، مشيرا إلى أن الحركة "أبلغت الوسطاء بذلك".







وأضاف في منشور لاحق: "انفجار رفح حصل في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل ولا يستطيع أي فلسطيني التواجد أو العمل فيها"، مرجحا أنها من "مخلفات الحرب". (روسيا اليوم)

