عربي-دولي
انفجار في رفح.. الجيش الإسرائيلي يحمّل "حماس" المسؤولية والقيادي الفلسطيني يبرّئ الحركة
Lebanon 24
24-12-2025
|
12:27
photos
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في
رفح
جنوب
قطاع غزة
، وأسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة، ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها حركة "
حماس
".
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بعد أن زعمت حماس أن الانفجار في رفح نجم عن خلل في ذخائر الجيش الإسرائيلي، أوضح الجيش أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة تابعة للمنظمة الإرهابية".
وأضاف البيان أن "العبوة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للواء '
جولاني
'، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة".
وكان القيادي في حركة "حماس"
محمود مرداوي
قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن "قنابل تركها العدو ولم تنفجر سابقا من مخلفات الحرب"، مشيرا إلى أن الحركة "أبلغت الوسطاء بذلك".
وأضاف في منشور لاحق: "انفجار رفح حصل في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل ولا يستطيع أي فلسطيني التواجد أو العمل فيها"، مرجحا أنها من "مخلفات الحرب". (روسيا اليوم)
