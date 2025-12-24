تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجار في رفح.. الجيش الإسرائيلي يحمّل "حماس" المسؤولية والقيادي الفلسطيني يبرّئ الحركة

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1459521-639022032267002201.webp
Doc-P-1459521-639022032267002201.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في رفح جنوب قطاع غزة، وأسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة، ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها حركة "حماس".


وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بعد أن زعمت حماس أن الانفجار في رفح نجم عن خلل في ذخائر الجيش الإسرائيلي، أوضح الجيش أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة تابعة للمنظمة الإرهابية".


وأضاف البيان أن "العبوة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة  للواء 'جولاني'، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة".


وكان القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن "قنابل تركها العدو ولم تنفجر سابقا من مخلفات الحرب"، مشيرا إلى أن الحركة "أبلغت الوسطاء بذلك".



وأضاف في منشور لاحق: "انفجار رفح حصل في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل ولا يستطيع أي فلسطيني التواجد أو العمل فيها"، مرجحا أنها من "مخلفات الحرب". (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية بعد ضغوط وانتقادات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد: نحمل العدو مسؤولية الخرق وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد نجل القيادي بحركة حماس غازي حمد في رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": حماس تنفي مسؤوليتها عن انفجار رفح الذي أصيب من جرائه ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة وتقول إنه وقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

محمود مرداوي

روسيا اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

محمود م

فلسطين

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-24
Lebanon24
14:40 | 2025-12-24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24