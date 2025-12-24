بعد عقوبات على مسؤولين أوروبيين... بروكسل تطلب توضيحات من واشنطن

شجبت المفوضية الأوروبية وعدد من مسؤولي ، التي فرضتها على خمس شخصيات أوروبية مرتبطة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، من بينها المفوض السابق تييري بروتون، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة .



وكانت الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة ناشطين آخرين، متهمة إياهم بمحاولة "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على آراء لا تتوافق مع مواقفهم.



ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين وبروكسل، إذ كثّفت إدارة الرئيس الأميركي انتقاداتها للقواعد التنظيمية الأوروبية، لا سيما بعد فرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، غرامة على شركة إكس المملوكة لإيلون ، على خلفية انتهاك بنود قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بشفافية الإعلانات وآليات التحقق من المستخدمين.



وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنها طلبت توضيحات من السلطات الأميركية وتواصلت معها بشأن هذه الإجراءات، محذّرة من أنها سترد "بسرعة وحزم" إذا اقتضى الأمر، دفاعًا عن استقلالية الإطار التنظيمي الأوروبي في مواجهة ما وصفته بإجراءات غير مبرّرة.

