تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في سوريا.. الأردن يشن غارات على شبكات تهريب المخدرات
Lebanon 24
24-12-2025
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام
سورية
مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة
الأردنية
شنت عدة غارات استهدفت شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي.
ولفتت
وسائل الإعلام
إلى أن الجيش
الأردني
يطلق الآن قنابل مضيئة على الحدود مع
سوريا
من جهة محافظة السويداء بعد تنفيذ
الغارات
.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن القوات المسلحة الأردنية نجحت في تحييد من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت أن "القوات المسلحة قامت باستهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكارا لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية وتم تدمير المواقع المحددة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأية تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن: إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة على الحدود الغربية
Lebanon 24
الأردن: إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة على الحدود الغربية
24/12/2025 23:15:38
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة مسيّرة.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات
Lebanon 24
بواسطة طائرة مسيّرة.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات
24/12/2025 23:15:38
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: فرع مكافحة المخدرات في البادية قبض على "م.ر" بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى الأردن عبر بالونات مهيأة للتهريب جواً
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: فرع مكافحة المخدرات في البادية قبض على "م.ر" بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى الأردن عبر بالونات مهيأة للتهريب جواً
24/12/2025 23:15:38
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني: استهدفنا مصانع ومعامل تتخدها جماعات تهرب أسلحة ومخدرات للأردن
Lebanon 24
الجيش الأردني: استهدفنا مصانع ومعامل تتخدها جماعات تهرب أسلحة ومخدرات للأردن
24/12/2025 23:15:38
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
روسيا اليوم
الأردنية
الأردني
الغارات
الشمالي
السويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية على خط طهران–مشهد
Lebanon 24
إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية على خط طهران–مشهد
15:58 | 2025-12-24
24/12/2025 03:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على جناتا.. تعليق من أدرعي
Lebanon 24
بعد الغارة على جناتا.. تعليق من أدرعي
15:49 | 2025-12-24
24/12/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
Lebanon 24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
15:17 | 2025-12-24
24/12/2025 03:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة "B-2" في فيديو نتنياهو وترامب… مشهد مدروس أم رسالة عسكرية؟
Lebanon 24
قاذفة "B-2" في فيديو نتنياهو وترامب… مشهد مدروس أم رسالة عسكرية؟
15:09 | 2025-12-24
24/12/2025 03:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف طريقة دفع رواتب أعضاء حماس سراً خلال حرب غزة
Lebanon 24
إسرائيل تكشف طريقة دفع رواتب أعضاء حماس سراً خلال حرب غزة
14:40 | 2025-12-24
24/12/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:58 | 2025-12-24
إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية على خط طهران–مشهد
15:49 | 2025-12-24
بعد الغارة على جناتا.. تعليق من أدرعي
15:17 | 2025-12-24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
15:09 | 2025-12-24
قاذفة "B-2" في فيديو نتنياهو وترامب… مشهد مدروس أم رسالة عسكرية؟
14:40 | 2025-12-24
إسرائيل تكشف طريقة دفع رواتب أعضاء حماس سراً خلال حرب غزة
14:09 | 2025-12-24
شقيقان قاصران في سجن عدرا… والمرصد السوري يطالب بالإفراج الفوري
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 23:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24