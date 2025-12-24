في سوريا.. الأردن يشن غارات على شبكات تهريب المخدرات

أفادت وسائل إعلام مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة شنت عدة غارات استهدفت شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي.





ولفتت إلى أن الجيش يطلق الآن قنابل مضيئة على الحدود مع من جهة محافظة السويداء بعد تنفيذ .





وذكرت وسائل إعلام أردنية أن القوات المسلحة الأردنية نجحت في تحييد من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.





وأضافت أن "القوات المسلحة قامت باستهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكارا لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية وتم تدمير المواقع المحددة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".



وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأية تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين". (روسيا اليوم)