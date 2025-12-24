تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هدم مقبرة أحمد شوقي يثير جدلاً واسعاً في القاهرة… والسلطات توضح

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1459572-639022156769115116.jfif
Doc-P-1459572-639022156769115116.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أثارت خطوة هدم مقبرة "أمير الشعراء" أحمد بك شوقي في منطقة "مصر القديمة" بالقاهرة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ضمن مشروعات تطوير المنطقة عمرانياً وحضارياً.

واعتبر ناشطون أن "الهدم يمس أثراً تاريخياً يعود لنحو مئة عام، إذ توفي شوقي عام 1932، إضافةً إلى القيمة الأدبية والرمزية للمقبرة".

من جهتها، أكدت مصادر رسمية أن "رفات شوقي تم نقله إلى مجمع مقابر الخالدين في الفسطاط، بجوار متحف الحضارة، الذي يضم مقابر رموز مصر في مختلف المجالات".

وأوضحت المصادر، وفق تقارير صحفية محلية، أن "جميع متعلقات شوقي نُقلت إلى موقعها الجديد قبل بدء أعمال الهدم"، مؤكدة أن "المقبرة القديمة التي يُجرى هدمها حالياً خالية تماماً من أي رفات أو متعلقات".

وأضافت أن "النقل تم وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ المكانة التاريخية والثقافية لأمير الشعراء"، مشددة على أن "أعمال الهدم لن تبدأ إلا بعد التأكد الكامل من خلو المقبرة من أي محتويات".

كما شددت على أن "محافظة القاهرة تتعامل مع مقابر الشخصيات العامة والرموز الوطنية بأقصى درجات الدقة والاحترام"، نافية ما تم تداوله عن وجود رفات شوقي داخل المقبرة أثناء الهدم. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دار نشر عربية تثير جدلاً باسمها الغريب.. "مقبرة الكتب"!
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار حقن المخدرات بين قبور مقبرة صيدا يثير غضب الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أثار جدلا واسعاً.. جورج كلوني يكشف مُفاجأة عن زوجته اللبنانية أمل علم الدين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

أمير الشعراء

متحف الحضارة

أحمد شوقي

القاهرة

من جهته

الخالدي

أمير ال

أحمد ش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2025-12-24
Lebanon24
16:15 | 2025-12-24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-24
Lebanon24
15:09 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24