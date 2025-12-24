تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الداخلية السورية... اعتقال متزعّم "داعش" في دمشق وريفها (صورة)

Lebanon 24
24-12-2025 | 16:38
أعلنت وزارة الداخلية السورية، ليل الأربعاء، توقيف شخصية قيادية في تنظيم داعش، إثر عملية أمنية وُصفت بالنوعية نُفذت في ريف دمشق.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي إن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، نفذت عملية محكمة في مدينة المعضمية بعد متابعة ورصد استخباراتي دقيق.

وأوضح أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق وريفها المدعو طه الزعبي الملقب "أبو عمر طبية"، إلى جانب عدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.

وأكد الدالاتي أن العملية تشكّل "ضربة قاصمة" للتنظيم، وتعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد أمني في المحافظة ومحيطها.
 
