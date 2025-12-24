الداخلية السورية... اعتقال متزعّم "داعش" في دمشق وريفها (صورة)

أعلنت ، ليل الأربعاء، توقيف شخصية قيادية في تنظيم داعش، إثر عملية أمنية وُصفت بالنوعية نُفذت في ريف .



وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي إن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات ، نفذت عملية محكمة في مدينة المعضمية بعد متابعة ورصد استخباراتي دقيق.



وأوضح أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق وريفها المدعو طه الملقب " طبية"، إلى جانب عدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.



وأكد الدالاتي أن العملية تشكّل "ضربة قاصمة" للتنظيم، وتعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد أمني في المحافظة ومحيطها.

