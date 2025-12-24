من تولّى رئاسة هندوراس بعد أسابيع من الجدل الانتخابي؟

أعلنت للانتخابات في هندوراس، فوز المرشح اليميني نصري خوان عصفورة زبلح بمنصب رئيس الجمهورية لولاية تمتد أربع سنوات، وذلك بعد أسابيع من التأخير في عملية فرز الأصوات.



وقالت رئيسة المجلس آنا باولا هول إن المجلس صادق رسميًا على فوز عصفورة البالغ من العمر 67 عامًا، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، بعدما تفوّق على منافسه سلفادور الذي كان قد طالب بإعادة فرز شامل بدعوى وجود مخالفات انتخابية.



وسارع الأميركي ماركو روبيو إلى تهنئة عصفورة، مؤكدًا تطلّعه للتعاون مع إدارته لتعزيز الأمن المشترك والحد من الهجرة غير الشرعية. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن سابقًا دعمه الواضح لعصفورة، المعروف باسم "تيتو"، معتبرًا أنه الصديق الحقيقي للحرية في هندوراس، ومؤكدًا أنهما سيتعاونان لمكافحة تجار المخدرات في المنطقة.



وينحدر عصفورة من عائلة فلسطينية هاجرت إلى أميركا الوسطى خلال أربعينيات القرن الماضي. درس الهندسة المدنية قبل أن يتجه إلى قطاع البناء، ثم دخل معترك السياسة في تسعينيات القرن الماضي. وتُعد هندوراس واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية عنفًا، نتيجة سطوة العصابات والجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات.

Advertisement