Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

غروسي: لا نرى مؤشرات على تحضير القوى الكبرى لاستئناف التجارب النووية

Lebanon 24
24-12-2025 | 23:45
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي"، أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تحضير القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.
 
وأضاف غروسي: "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون التصريحات بين الحين والآخر، بعضها ردود فعل على تصريحات أخرى، والبعض الآخر عفوي. لكننا عادة ننظر إلى الحقائق. وفيما يتعلق بالتجارب النووية، لا نرى أي شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن". (روسيا اليوم)
رافائيل غروسي

المدير العام

روسيا اليوم

النووي

روسيا

