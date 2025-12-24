غروسي: لا نرى مؤشرات على تحضير القوى الكبرى لاستئناف التجارب النووية

أكد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي"، أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تحضير القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.

وأضاف غروسي: "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون التصريحات بين الحين والآخر، بعضها ردود فعل على تصريحات أخرى، والبعض الآخر عفوي. لكننا عادة ننظر إلى الحقائق. وفيما يتعلق بالتجارب النووية، لا نرى أي شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن". (روسيا اليوم)