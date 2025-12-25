اليابان ترفع توقعات النمو وتراهن على تحفيز إنفاق الأسر

عدّلت ، الأربعاء، توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في آذار المقبل بالرفع، لتقدّر نمواً يبلغ 1.1 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة سابقاً، بينما تتوقع تسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026 بدعم من حزمة التحفيز واسعة النطاق.



وتُعد هذه التقديرات الأولى منذ تولّي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، المنصب، إذ أعلنت حكومة تاكايتشي عن خطط إنفاق تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر وتعزيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو.

وتقدّر الحكومة ارتفاع الاستهلاك 1.3 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وهو نفس معدل الزيادة الحالية، معوّلة على الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم لدعم إنفاق الأسر.

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق الرأسمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية 2026، مقارنة بـ1.9 بالمئة تقديراً للسنة الحالية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن قوة الاستهلاك والاستثمار ستعوض ضعف الطلب الخارجي.

وتوضح التقديرات أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني كان أقل حدة من المتوقع عند إعداد تقديرات آب الماضي. (سكاي نيوز عربية)