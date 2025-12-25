تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيم يتفقد "غواصة هجومية نووية استراتيجية"
Lebanon 24
25-12-2025
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت
كوريا الشمالية
، اليوم الخميس، تقدما واضحا في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، حيث أظهرت صور نشرتها
وسائل الإعلام
الرسمية هيكلا شبه مكتمل، فيما أدان الزعيم كيم جونغ أون جهود كوريا الجنوبية للحصول على هذه التقنية.
وقالت
وكالة الأنباء
المركزية الكورية الرسمية إن كيم تفقد حوض بناء السفن للاطلاع على بناء ما تصفه كوريا الشمالية بـ"غواصة نووية فئة 8700 طن"، والتي سبق أن وصفها الزعيم بأنها خطوة حاسمة في تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا.
وأشارت بيونغ يانغ إلى نيتها تسليح الغواصة بأسلحة نووية، واصفة إياها بـ "غواصة صاروخية استراتيجية موجهة" أو "غواصة هجومية نووية استراتيجية".
وخلال الزيارة، وصف كيم جهود كوريا الجنوبية للحصول على غواصة نووية، والتي تدعمها
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، بأنها "عمل هجومي" ينتهك بشكل خطير الأمن والسيادة البحرية للشمال.
وقال كيم جونغ أون إن خطة الجنوب تؤكد أكثر الحاجة إلى تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا، وزعم أن اكتمال غواصته النووية سيكون تغييرا "تاريخيا" في تعزيز الردع
النووي
ضد ما وصفه بتهديدات العدو. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: حصول سول على غواصة تعمل بالطاقة النووية سيقود إلى امتلاكها أسلحة نووية
Lebanon 24
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: حصول سول على غواصة تعمل بالطاقة النووية سيقود إلى امتلاكها أسلحة نووية
25/12/2025 11:57:47
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: ترامب يوافق على أن تبني كوريا الجنوبية غواصة تعمل بالطاقة النووية
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: ترامب يوافق على أن تبني كوريا الجنوبية غواصة تعمل بالطاقة النووية
25/12/2025 11:57:47
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ابنته.. كيم يعد سلاح الجو الكوري الشمالي بـ"أصول إستراتيجية" جديدة
Lebanon 24
بحضور ابنته.. كيم يعد سلاح الجو الكوري الشمالي بـ"أصول إستراتيجية" جديدة
25/12/2025 11:57:47
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن وزيرة الدفاع الفرنسية: الجيش اعترض 5 مسيرات فوق قاعدة غواصات نووية في الساحل الأطلسي الشمالي
Lebanon 24
"فايننشال تايمز" عن وزيرة الدفاع الفرنسية: الجيش اعترض 5 مسيرات فوق قاعدة غواصات نووية في الساحل الأطلسي الشمالي
25/12/2025 11:57:47
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
وسائل الإعلام
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دارة الرئيس
سكاي نيوز
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
Lebanon 24
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
04:42 | 2025-12-25
25/12/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
Lebanon 24
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
04:33 | 2025-12-25
25/12/2025 04:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
Lebanon 24
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
04:19 | 2025-12-25
25/12/2025 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
Lebanon 24
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
04:17 | 2025-12-25
25/12/2025 04:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
Lebanon 24
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
04:11 | 2025-12-25
25/12/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
10:30 | 2025-12-24
24/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:42 | 2025-12-25
برفقة مُرشد لبنانيّ... صحافيّ إسرائيليّ زار قبر نصرالله (صورة)
04:33 | 2025-12-25
بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند
04:19 | 2025-12-25
مصر تشدد العقوبات المرورية.. ما أبرز التعديلات الجديدة؟
04:17 | 2025-12-25
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
04:11 | 2025-12-25
5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا
03:56 | 2025-12-25
في نهاية 2025.. كيف خرق الملك تشارلز التقاليد الملكية؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 11:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24