عربي-دولي

كيم يتفقد "غواصة هجومية نووية استراتيجية"

Lebanon 24
25-12-2025 | 00:45
عرضت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تقدما واضحا في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، حيث أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية هيكلا شبه مكتمل، فيما أدان الزعيم كيم جونغ أون جهود كوريا الجنوبية للحصول على هذه التقنية.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم تفقد حوض بناء السفن للاطلاع على بناء ما تصفه كوريا الشمالية بـ"غواصة نووية فئة 8700 طن"، والتي سبق أن وصفها الزعيم بأنها خطوة حاسمة في تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا.

وأشارت بيونغ يانغ إلى نيتها تسليح الغواصة بأسلحة نووية، واصفة إياها بـ "غواصة صاروخية استراتيجية موجهة" أو "غواصة هجومية نووية استراتيجية".
 
وخلال الزيارة، وصف كيم جهود كوريا الجنوبية للحصول على غواصة نووية، والتي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها "عمل هجومي" ينتهك بشكل خطير الأمن والسيادة البحرية للشمال.
 
 وقال كيم جونغ أون إن خطة الجنوب تؤكد أكثر الحاجة إلى تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا، وزعم أن اكتمال غواصته النووية سيكون تغييرا "تاريخيا" في تعزيز الردع النووي ضد ما وصفه بتهديدات العدو. (سكاي نيوز عربية)
