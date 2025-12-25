كيم يتفقد "غواصة هجومية نووية استراتيجية"

عرضت ، اليوم الخميس، تقدما واضحا في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، حيث أظهرت صور نشرتها الرسمية هيكلا شبه مكتمل، فيما أدان الزعيم كيم جونغ أون جهود كوريا الجنوبية للحصول على هذه التقنية.

وقالت المركزية الكورية الرسمية إن كيم تفقد حوض بناء السفن للاطلاع على بناء ما تصفه كوريا الشمالية بـ"غواصة نووية فئة 8700 طن"، والتي سبق أن وصفها الزعيم بأنها خطوة حاسمة في تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا.



وأشارت بيونغ يانغ إلى نيتها تسليح الغواصة بأسلحة نووية، واصفة إياها بـ "غواصة صاروخية استراتيجية موجهة" أو "غواصة هجومية نووية استراتيجية".

وخلال الزيارة، وصف كيم جهود كوريا الجنوبية للحصول على غواصة نووية، والتي تدعمها الأميركي ، بأنها "عمل هجومي" ينتهك بشكل خطير الأمن والسيادة البحرية للشمال.

وقال كيم جونغ أون إن خطة الجنوب تؤكد أكثر الحاجة إلى تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا، وزعم أن اكتمال غواصته النووية سيكون تغييرا "تاريخيا" في تعزيز الردع ضد ما وصفه بتهديدات العدو. (سكاي نيوز عربية)