تقرير أميركيّ يُحذّر من غزو الصين لتايوان: الأمر قد يحصل في العام 2027

حذّرت الأميركية، في تقريرها السنوي حول القدرات العسكرية ، من أنّ قد تصبح قادرة على غزو تايوان بحلول عام 2027.



وكشف التقرير أن جيش التحرير الشعبي الصيني يعيد تموضع قواته لمنح الرئيس خيارات عسكرية موثوقة لتحقيق "نصر استراتيجي حاسم" على تايوان بحلول عام 2027.

وبحسب التقرير، حُدّد هذا العام بوصفه النقطة التي ستكون فيها الصين قد راكمت ما يكفي من القوة لفرض السيطرة على تايوان بالقوة، في إطار ما يُعرف بـ"نافذة ديفيدسون" التي حذّر منها لأول مرة قائد القيادة للمحيطين والهادي السابق، الأدميرال فيل ديفيدسون، عام 2021.



ويشير التقرير إلى أن تواصل تطوير عدة خيارات عسكرية لفرض "توحيد تايوان بالقوة"، تشمل غزواً برمائياً، وضربات نارية مكثفة، وربما فرض حصار بحري.



يؤكد التقرير أن التوسع العسكري الصيني التاريخي يشمل تعزيز الترسانة النووية، وتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت، وصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرات متقدمة في الحرب السيبرانية والفضاء. (العربية)