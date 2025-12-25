تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تقرير أميركيّ يُحذّر من غزو الصين لتايوان: الأمر قد يحصل في العام 2027
Lebanon 24
25-12-2025
|
01:11
حذّرت
وزارة الدفاع
الأميركية، في تقريرها السنوي حول القدرات العسكرية
الصينية
، من أنّ
الصين
قد تصبح قادرة على غزو تايوان بحلول عام 2027.
وكشف التقرير أن جيش التحرير الشعبي الصيني يعيد تموضع قواته لمنح الرئيس
شي جينبينغ
خيارات عسكرية موثوقة لتحقيق "نصر استراتيجي حاسم" على تايوان بحلول عام 2027.
وبحسب التقرير، حُدّد هذا العام
منذ فترة
بوصفه النقطة التي ستكون فيها الصين قد راكمت ما يكفي من القوة لفرض السيطرة على تايوان بالقوة، في إطار ما يُعرف بـ"نافذة ديفيدسون" التي حذّر منها لأول مرة قائد القيادة
الأمريكية
للمحيطين
الهندي
والهادي السابق، الأدميرال فيل ديفيدسون، عام 2021.
ويشير التقرير إلى أن
بكين
تواصل تطوير عدة خيارات عسكرية لفرض "توحيد تايوان بالقوة"، تشمل غزواً برمائياً، وضربات نارية مكثفة، وربما فرض حصار بحري.
يؤكد التقرير أن التوسع العسكري الصيني التاريخي يشمل تعزيز الترسانة النووية، وتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت، وصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرات متقدمة في الحرب السيبرانية والفضاء. (العربية)
