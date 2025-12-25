من هي المرأة التي لقيت حتفها مع رئيس الأركان الليبي؟

كشفت تقارير عن وفاة ثمانية أشخاص، بينهم امرأة يونانية، في حادث تحطم طائرة ، ، الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من .



وأوضحت صحيفة Ekathimerini أن المرأة كانت من ضمن الطاقم العامل المنكوبة، وهي طائرة خاصة من طراز " 50".



وكانت الطائرة قد اختفت عن شاشات الرادار بعد دقائق من الإقلاع، قبل أن يتم الإعلان عن تحطمها ومقتل جميع من كانوا على متنها، بما في ذلك الليبي.

Advertisement