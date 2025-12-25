تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هي المرأة التي لقيت حتفها مع رئيس الأركان الليبي؟
Lebanon 24
25-12-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير عن وفاة ثمانية أشخاص، بينهم امرأة يونانية، في حادث تحطم طائرة
رئيس أركان الجيش
الليبي
،
محمد الحداد
، الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من
تركيا
.
وأوضحت صحيفة Ekathimerini أن المرأة
اليونانية
كانت من ضمن الطاقم العامل
على متن الطائرة
المنكوبة، وهي طائرة خاصة من طراز "
داسو
فالكون
50".
وكانت الطائرة قد اختفت عن شاشات الرادار بعد دقائق من الإقلاع، قبل أن يتم الإعلان عن تحطمها ومقتل جميع من كانوا على متنها، بما في ذلك
رئيس الأركان
الليبي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فلايت رادار: الطائرة التي تقل رئيس الأركان الليبي اختفت بعد 16 دقيقة من إقلاعها
Lebanon 24
فلايت رادار: الطائرة التي تقل رئيس الأركان الليبي اختفت بعد 16 دقيقة من إقلاعها
25/12/2025 15:02:01
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: انقطاع الاتصال مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: انقطاع الاتصال مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين
25/12/2025 15:02:01
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: أتقدم بالتعازي للشعب والجيش الليبيين في وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه إثر تحطم الطائرة
Lebanon 24
أردوغان: أتقدم بالتعازي للشعب والجيش الليبيين في وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه إثر تحطم الطائرة
25/12/2025 15:02:01
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: وصلنا للصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: وصلنا للصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
25/12/2025 15:02:01
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش
على متن الطائرة
رئيس الأركان
محمد الحداد
اليونانية
امل على
اليونان
فالكون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
Lebanon 24
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
07:48 | 2025-12-25
25/12/2025 07:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
Lebanon 24
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
07:47 | 2025-12-25
25/12/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
Lebanon 24
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
07:00 | 2025-12-25
25/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
Lebanon 24
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
06:52 | 2025-12-25
25/12/2025 06:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب قرية العشة في القنيطرة
Lebanon 24
إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب قرية العشة في القنيطرة
06:37 | 2025-12-25
25/12/2025 06:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
10:30 | 2025-12-24
24/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:48 | 2025-12-25
بعد نصف قرن... مقديشو تنتخب بلديّتها
07:47 | 2025-12-25
ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام
07:00 | 2025-12-25
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
06:52 | 2025-12-25
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
06:37 | 2025-12-25
إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب قرية العشة في القنيطرة
06:30 | 2025-12-25
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24