السعودية حثّت المجلس الانتقالي على الانسحاب من حضرموت والمهرة

قالت ، إنّ " لا تزال تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر ، بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من محافظتي والمهرة الشرقيتين اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر".

وأضافت الخارجية في بيان: "وقد آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين". (سكاي نيوز)