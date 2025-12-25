تعفن الدماغ للأطفال جراء الألعاب الإلكترونية… مقترح لضبط المنصات في هذه الدولة العربية

عادت قضية تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال في مصر لتتصدر الاهتمام، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساتها السلوكية والنفسية، وما قد تحمله بعض الألعاب من محتوى غير مناسب يؤثر على منظومة القيم والأخلاق لدى النشء.



في هذا السياق، تقدمت الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو ، بمقترح إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يهدف إلى تقنين أوضاع منصة "Roblox" وجميع منصات الألعاب الإلكترونية، لضمان استخدام آمن للأطفال، وتقليل المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بها. ويهدف المقترح إلى وضع ضوابط واضحة تحمي الأطفال وتعزز الرقابة على المحتوى الرقمي، مع الحفاظ على الفوائد التعليمية والترفيهية لهذه الألعاب.



وأوضحت هرماس أن المنصات الإلكترونية لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تتضمن عناصر تفاعلية واجتماعية، بما قد يعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو سلوكيات تؤثر على تربيتهم وقيمهم. وأضافت أن المقترح يستند إلى المواد 113 و133 من اللائحة والدستور المصري، التي تمنح أعضاء مجلس الشيوخ الحق في تقديم مقترحات لحماية المجتمع والنشء.



من جانبه، حذّر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى العصبية الزائدة، تلف بعض الخلايا العصبية، ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وأضرار نفسية وسلوكية. وأكد أن جزءاً كبيراً من الجرائم الحالية قد يكون مرتبطاً بالإفراط في استخدام هذه الوسائل الرقمية، بسبب الإجهاد العصبي الناتج عن تشغيل المخ والعين والأصابع لفترات طويلة.



وشدد فرويز على دور الأسرة، خاصة الأمهات، في توفير بدائل صحية للأطفال، مثل ممارسة الرياضة أو تعلم مهارات فنية ورياضية، لتحقيق توازن نفسي وسلوكي أفضل، وضمان نمو صحي وتحصيل دراسي سليم. (العربية)

