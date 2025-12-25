تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد حرب الـ12 يوماً… إيران تتحضر لجولة جديدة بآلاف الصواريخ

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:05
كشفت قناة "أخبار 12" قائمة بحزمة الصواريخ البالستية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تتطلع لامتلاك 8 آلاف صاروخ بموجب خطة استراتيجية جديدة، استعدادًا لمواجهة إسرائيل.

ومن هذه الصواريخ التي ذكرها تقرير القناة الإسرائيلية: "شهاب-3"، وهو فعال لمسافة تصل إلى 1300 كيلومتر؛ و"قدر 110"، بمسافة تصل إلى 1600 كيلومتر؛ و"عماد" بقدرة على العمل لمسافة تتراوح بين 1600 إلى 2500 كيلومتر.
إضافة إلى "خرمشهر1، و2، و4"، وهو صاروخ بالستي متوسط المدى، يعد من أهم الأسلحة الاستراتيجية في ترسانة إيران الصاروخية؛ و"فتاح 1"، وهو صاروخ بالستي فرط صوتي (Hypersonic) متطور، ويُعد قفزة نوعية في القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأضافت القناة، صاروخ "حاج قاسم"، الذي كشفت عنه إيران في آب 2020، وحمل اسم قائد ما يُعرف بـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
 
وصاروخ "خيبر جعفر"، الذي ينتمي إلى الجيل الثالث في صواريخ إيران البالستية، ويتميز بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر؛ ثم "سجيل"، وهو صاروخ جو – جو، إيراني الصنع بنماذج متعددة، كما أنه موجه بالرادار، ويعمل بالوقود الصلب.

ودعت دوائر أمنية في تل أبيب إلى حتمية إعادة النظر في منظومة إسرائيل الدفاعية، في ظل تأكيدات على تأهب إيران لهجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وتابعت القناة، أن الإيرانيين يُسرّعون وتيرة إعادة بناء ترسانتهم الصاروخية، استعدادًا لجولة مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل.

وبموجب معطيات رصدتها إسرائيل، تمتلك طهران مجموعة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، تمكنت إسرائيل من اختبار قدراتها خلال حرب الـ12 يومًا في حزيران الماضي. 
وتشير معطيات القناة إلى إطلاق إيران على إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا، 528 صاروخًا، لكن الهجمات الإسرائيلية دمرت في المقابل العديد من الصواريخ والمنصات الإيرانية.

وتشير تقديرات راهنة إلى أن إيران لم تعد تمتلك سوى 1000 صاروخ تقريبًا، ما يدعوها إلى تطلع لامتلاك 8 آلاف صاروخ بموجب خطة استراتيجية جديدة.

وكان صاروخ "شهاب-3"، هو الصاروخ الرئيس الذي أطلقته إيران على إسرائيل خلال الحرب، وهو قادر على حمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، ويبلغ مداه التدميري عشرات الأمتار من نقطة الارتطام. ولا تتجاوز مدة وصول الصواريخ البالستية الإيرانية إلى إسرائيل 12 دقيقة منذ لحظة إطلاقها.

إلى جانب ترسانة الصواريخ البالستية، تمتلك إيران أيضًا صواريخ كروز دقيقة. وهي عبارة عن مسيَّرات قادرة على الوصول إلى أهداف محددة داخل إسرائيل.

وأظهرت وثيقة سرية، نشرها موقع "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS) في تشرين الثاني، تؤكد مدى خطورة صواريخ كروز الإيرانية.

ومن بين ترسانة كروز الإيرانية: "سومار: وهو صاروخ جوال أرض - أرض بعيد المدى، يعمل بالوقود الصلب، ويمكنه حمل رأس حربي نووي أو تقليدي بوزن 410 كيلوغرامات، ويعمل بمدى حوالي 2000 كيلومتر؛ و"هويزة"، وهو صاروخ أرض- أرض بعيد المدى، تم الكشف عنه في شباط 2019، ويبلغ مداه حوالي 1350 كيلومترًا ورأس حربي يزن حوالي 200 كيلوغرام.

كذلك "أبو مهدي"، وهو صاروخ جوال، يبلغ مداه أكثر من 1000 كيلو متر، وقطره يبلغ 55 سم، ويتمتع بقدرة على تخطي المنظومات الدفاعية في ظل تصميمه بما يتناسب وحماية المداخل البحرية لمضيق هرمز؛ و"باوه"، وهو صاروخ أرض – أرض، يبلغ مداه 1,650 كيلومترًا؛ وأخيرًا صاروخ "يا علي"، بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، ورأس حربي يزن حوالي 150 كيلوغرامًا.
