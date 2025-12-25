إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب قرية العشة في القنيطرة

أطلقت اليوم الرصاص باتجاه عدد من المواطنين قرب قرية العشة الجنوبي.



وذكرت المعلومات أن قوة للاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين أثناء جمعهم في المنطقة، بهدف إجبارهم على الابتعاد عنها، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.



وكانت قوة للاحتلال اعتدت أمس على أطفال ونساء أثناء جمعهم الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم.



من جهة أخرى عمدت قوات إلى توسيع مواقعها التي تحتلها في تل الأحمر بريف القنيطرة الجنوبي، والتي تتمركز فيها منذ سقوط النظام البائد، ورفعت سواتر ترابية، كما قامت بتدشيم وتعزيز النقاط القديمة. (سانا)

