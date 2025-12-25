تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب قرية العشة في القنيطرة
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:37
photos
أطلقت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
اليوم الرصاص باتجاه عدد من المواطنين قرب قرية العشة
بريف
القنيطرة
الجنوبي.
وذكرت المعلومات أن قوة للاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين أثناء جمعهم
الفطر
في المنطقة، بهدف إجبارهم على الابتعاد عنها، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.
وكانت قوة للاحتلال اعتدت أمس على أطفال ونساء أثناء جمعهم الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في
ريف القنيطرة
الشمالي
، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم.
من جهة أخرى عمدت قوات
الاحتلال
إلى توسيع مواقعها التي تحتلها في تل الأحمر
الغربي
بريف القنيطرة الجنوبي، والتي تتمركز فيها منذ سقوط النظام البائد، ورفعت سواتر ترابية، كما قامت بتدشيم وتعزيز النقاط القديمة. (سانا)
