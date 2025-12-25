بدعم سعودي.. مجلس الشورى يطالب بخروج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة

رحب مجلس الشورى اليمني، بموقف الواضح الذي شدد على أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت، والمهرة باليمن، جرت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف.وفي السياق ذاته، أوضح بيان مجلس الشورى اليمني اليوم: "نرحب بموقف الواضح من هذا التصرف المنفرد، ونعتبر تقدم قوات المجلس الانتقالي إلى حضرموت والمهرة، وقبل ذلك إلى شبوة، مخالفة صريحة لاتفاق وإعلان نقل السلطة، وإضعافاً لوحدة الصف الوطني، ومساساً بالمركز القانوني للدولة ".وأضاف البيان: "إن مجلس الشورى، مسانداً ومؤيداً لدعوة ، يدعو المجلس الانتقالي إلى إنهاء التصعيد وخروج قواته عاجلاً من المحافظتين، تجنباً لزعزعة الأمن والاستقرار، وتغليباً للمصلحة العامة".كما أشاد مجلس الشورى بجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورحب بالجهود المشتركة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاحتواء الموقف، وعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وتسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.في الإطار ذاته، دعا مجلس الشورى المجلس الانتقالي إلى سرعة الاستجابة لنداء "الإخوة حفاظاً على مصلحة أبناء الجنوب خاصة واليمن عامة"، وضمان توجيه الطاقات والإمكانيات لمواجهة خطر الانقلاب على الشرعية.ويؤمن مجلس الشورى بعدالة القضية الجنوبية وفقاً للبيان، مشدداً على ضرورة معالجتها بناءً على الأسس والقواعد المتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني، والتي تؤكد مجدداً موقفه المتمسك بوحدة وأمن واستقرار اليمن شماله وجنوبه، شرقه وغربه. ويعتبر ذلك أولوية وطنية لأي معالجات مستقبلية للأزمة اليمنية. (الحدث)