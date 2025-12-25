تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بكين تهاجم تقرير البنتاغون.. "روايات كاذبة" و"محاولة لزرع الفتنة"

Lebanon 24
25-12-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1459884-639022859745695514.png
Doc-P-1459884-639022859745695514.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت الصين، الخميس، تقريرًا صادرًا عن وزارة الدفاع الأميركية، اتهم بكين باستغلال تراجع التوترات الحدودية مع الهند لتقويض العلاقات الأميركية-الهندية، وبموازاة ذلك تعميق التعاون الدفاعي مع باكستان، واعتبرت أن ما ورد فيه يهدف إلى "بث الفتنة" عبر "روايات كاذبة"، حسب إنديا توداي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان إن تقرير البنتاغون "يشوه سياسة الدفاع الصينية، ويزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى، ويهدف إلى إيجاد ذريعة للولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري"، مؤكداً أن الصين تعارض التقرير "بشدة".

من جهته، ندد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ بالتقرير أيضاً، قائلاً إن الولايات المتحدة تصدر مثل هذه التقارير "عاماً بعد عام" مع "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية للصين، واعتبر أن التقرير "أساء تفسير" سياسة الدفاع الوطني الصينية وقدم "تكهنات لا أساس لها" حول التطور العسكري، و"بالغ" في ما سماه "التهديد العسكري الصيني" لتضليل المجتمع الدولي، مضيفاً: "نعرب عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية"، وداعياً واشنطن إلى التوقف عن "اختلاق روايات كاذبة" وإثارة المواجهة والعداء.

وفيما يتعلق بما أورده التقرير بشأن العلاقات الصينية-الهندية، قال لين إن بكين تنظر إلى علاقاتها مع نيودلهي "من منظور استراتيجي طويل الأمد"، مؤكداً الاستعداد "لتعزيز التواصل" و"تعزيز الثقة المتبادلة" و"معالجة الخلافات مع الهند بشكل صحيح". وأضاف أن مسألة الحدود "بين الصين والهند"، وأن الوضع على خط السيطرة الفعلية "مستقر بشكل عام" مع وجود قنوات اتصال "سلسة"، رافضاً "التعليقات التي لا أساس لها وغير المسؤولة".

وكان تقرير البنتاغون السنوي المقدم إلى الكونغرس، الثلاثاء، بعنوان "التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية 2025"، قد قال إن الصين ربما تسعى للاستفادة من انخفاض حدة التوترات على طول خط السيطرة الفعلية مع الهند لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية ومنع تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند. وأشار إلى لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على هامش قمة "البريكس" في تشرين الأول 2024، لافتاً إلى اتفاق انسحاب من مواقع مواجهة متبقية قبل يومين من الاجتماع، وإلى سلسلة لقاءات شهرية رفيعة المستوى ناقشت إدارة الحدود وخطوات لاحقة تشمل الرحلات المباشرة وتسهيل التأشيرات وتبادل الأكاديميين والصحفيين.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: تقارير الضربات على تجار المخدرات كاذبة وتستهدف ترامب وهيغسيث
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: قيادات سياسية من طوائف مختلفة تقول ان هناك "بخّاً للسم" اي ان هناك تحريضا وكلاما كاذبا لاثارة الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الصينية بشأن اليابان: نحث الجانب الياباني على وضع حد لرواياته "الكاذبة" ووقف نشر قواته "المستهدفة" ضد الصين
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

وزارة الدفاع

من جهته

الصينية

الثنائي

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
16:37 | 2025-12-25
Lebanon24
16:30 | 2025-12-25
Lebanon24
16:27 | 2025-12-25
Lebanon24
16:00 | 2025-12-25
Lebanon24
15:37 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24