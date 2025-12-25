أدانت ، الخميس، تقريرًا صادرًا عن الأميركية، اتهم بكين باستغلال تراجع التوترات الحدودية مع لتقويض العلاقات الأميركية-الهندية، وبموازاة ذلك تعميق التعاون الدفاعي مع باكستان، واعتبرت أن ما ورد فيه يهدف إلى "بث الفتنة" عبر "روايات كاذبة"، حسب إنديا توداي.



وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان إن تقرير البنتاغون "يشوه سياسة الدفاع الصينية، ويزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى، ويهدف إلى إيجاد ذريعة للولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري"، مؤكداً أن الصين تعارض التقرير "بشدة".



، ندد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ بالتقرير أيضاً، قائلاً إن تصدر مثل هذه التقارير "عاماً بعد عام" مع "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية للصين، واعتبر أن التقرير "أساء تفسير" سياسة الدفاع الوطني الصينية وقدم "تكهنات لا أساس لها" حول التطور العسكري، و"بالغ" في ما سماه "التهديد العسكري الصيني" لتضليل ، مضيفاً: "نعرب عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية"، وداعياً إلى التوقف عن "اختلاق روايات كاذبة" وإثارة المواجهة والعداء.



وفيما يتعلق بما أورده التقرير بشأن العلاقات الصينية-الهندية، قال لين إن بكين تنظر إلى علاقاتها مع نيودلهي "من منظور استراتيجي طويل الأمد"، مؤكداً الاستعداد "لتعزيز التواصل" و"تعزيز الثقة المتبادلة" و"معالجة الخلافات مع الهند بشكل صحيح". وأضاف أن مسألة الحدود "بين الصين والهند"، وأن الوضع على خط السيطرة الفعلية "مستقر بشكل عام" مع وجود قنوات اتصال "سلسة"، رافضاً "التعليقات التي لا أساس لها وغير المسؤولة".



وكان تقرير البنتاغون السنوي المقدم إلى الكونغرس، الثلاثاء، بعنوان "التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية 2025"، قد قال إن الصين ربما تسعى للاستفادة من انخفاض حدة التوترات على طول خط السيطرة الفعلية مع الهند لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية ومنع تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند. وأشار إلى لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على هامش قمة "البريكس" في تشرين الأول 2024، لافتاً إلى اتفاق انسحاب من مواقع مواجهة متبقية قبل يومين من الاجتماع، وإلى سلسلة لقاءات شهرية رفيعة المستوى ناقشت إدارة الحدود وخطوات لاحقة تشمل الرحلات المباشرة وتسهيل التأشيرات وتبادل الأكاديميين والصحفيين.





