Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

أردوغان: أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع السودان

Lebanon 24
25-12-2025 | 12:23
Doc-P-1459888-639022875057366128.png
Doc-P-1459888-639022875057366128.png photos 0
أعلنت مديرية الاتصالات التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي في أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والصراع المستمر في السودان.

وقالت المديرية إن الزعيمين ناقشا، الخميس، العلاقات بين تركيا والسودان إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية. وخلال الاجتماع، أكد أردوغان أن أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع السودان في مجالات تشمل "التجارة" و"الزراعة" و"الصناعات الدفاعية" و"التعدين".

وحذر أردوغان من أن القتال في السودان تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى وقوع أعمال "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" لا سيما في منطقة "الفاشر"، ودعا إلى اتخاذ "خطوات جادة وحاسمة" لوقف العنف.

وأكد الرئيس التركي دعم بلاده للسلام والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان، لافتاً إلى أن الهدف هو ضمان وقف إطلاق النار وبناء سلام دائم، ومشدداً على أن تركيا ستواصل تلبية احتياجات الشعب السوداني عبر "المساعدات الإنسانية".
رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

عبد الفتاح

التركية

أردوغان

رجب طيب

الثنائي

