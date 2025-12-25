أردوغان: أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع السودان

أعلنت مديرية الاتصالات أن الرئيس التقى رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان في المجمع الرئاسي في أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والصراع المستمر في .



وقالت المديرية إن الزعيمين ناقشا، الخميس، العلاقات بين والسودان إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية. وخلال الاجتماع، أكد أن أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع السودان في مجالات تشمل "التجارة" و"الزراعة" و"الصناعات الدفاعية" و"التعدين".



وحذر أردوغان من أن القتال في السودان تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى وقوع أعمال "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" لا سيما في منطقة "الفاشر"، ودعا إلى اتخاذ "خطوات جادة وحاسمة" لوقف العنف.



وأكد الرئيس دعم بلاده للسلام والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان، لافتاً إلى أن الهدف هو ضمان وقف إطلاق النار وبناء سلام دائم، ومشدداً على أن تركيا ستواصل تلبية احتياجات الشعب السوداني عبر "المساعدات الإنسانية".

