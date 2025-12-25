اتفاق قريب بين إسرائيل وسوريا؟

أفاد إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري ، بأن المحادثات بين وسوريا بشأن اتفاق أمني أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية توقيعه قريبًا.



وبحسب المصدر نفسه، يُعزى هذا التقدم إلى "جهود كبيرة" بذلها الرئيس الأميركي .



وأضاف أن توقيع الاتفاق الأمني قد يتم خلال اجتماع رفيع بين الطرفين في دولة أوروبية "قريبًا". (سكاي نيوز)

