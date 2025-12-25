تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
عربي-دولي
اتفاق قريب بين إسرائيل وسوريا؟
Lebanon 24
25-12-2025
|
12:35
photos
0
أفاد إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري
أحمد الشرع
، بأن المحادثات بين
إسرائيل
وسوريا بشأن اتفاق أمني أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية توقيعه قريبًا.
وبحسب المصدر نفسه، يُعزى هذا التقدم إلى "جهود كبيرة" بذلها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأضاف أن توقيع الاتفاق الأمني قد يتم خلال اجتماع رفيع بين الطرفين في دولة أوروبية "قريبًا". (سكاي نيوز)
دونالد
أوروبي
ترامب
