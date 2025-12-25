تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

وسط نقص في الموظفين المؤهلين.. تحطّم طائرة على جبل كليمنجارو وسقوط قتلى

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:22
أعلنت السلطات في تنزانيا، الخميس، مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن مروحية تحطمت الأربعاء على جبل كليمنجارو، بينهم سائحان تشيكيان.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الحادث وقع على ارتفاع 4700 متر قرب معسكر "بارافو"، مشيرة إلى أن سبب التحطم لم يُعرف بعد.

وفي حزيران، أدرج الاتحاد الأوروبي جميع شركات النقل الجوي التنزانية على قائمة الشركات "المعرضة للخطر"، متحدثًا عن "نقص في الموظفين المؤهلين" و"إشراف غير فعّال" و"عدم الامتثال لمعايير السلامة الدولية".
 
كما ذكرت التقارير حادث تحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا عام 2022 أدى إلى مقتل 19 شخصًا، وحادثًا آخر عام 1999 أودى بحياة 12 شخصًا بينهم 10 سياح أميركيين.
عربي-دولي

منوعات

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

أوروبي

جوي ✊

روبي

جارو

توري

تشيك

