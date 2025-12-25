7 قضايا حسّاسة في 2026.. العالم يدخل عامًا مفصليًا

بعد عام مثقل بالأزمات السياسية، يستعد العالم لاستقبال 2026 الذي يلوح محمّلاً بمحطات قد تُحدث تبدلات كبرى. وفي تحليل لبريت ماكغورك نشرته شبكة "سي إن إن"، جرى تسليط الضوء على 7 أحداث مرشّحة لترك بصمة في العام الجديد.



فنزويلا.. مواجهة مفتوحة

نشر الرئيس الأميركي أكبر أسطول بحري في البحر الكاريبي وغرب الأطلسي منذ ذروة الحرب الباردة. وبينما يبقى الهدف غير واضح، يشن الجيش الأميركي حملة ضد تجار مخدرات مزعومين بلا تفويض من الكونغرس أو نقاش علني، قبل أن يرفع ترامب السقف بإعلان حصار عسكري على شحنات النفط غير المشروعة ومصادرة مزيد من ناقلات النفط. ويُقرأ ذلك كنهج لتغيير النظام، مع رهان على خروج نيكولاس مادورو طوعاً، وهو أمر يُستبعد حدوثه.



أوكرانيا.. سنة خامسة من الحرب

في شباط 2026 تدخل الحرب عامها الخامس، على وقع احتمالين: إنهاك يفتح باب السلام أو مخاطرات أكبر لكسر الجمود. لكن لا مؤشرات على انفراجة قريبة، وسط قتال روسي لاستعادة أراضٍ محدودة واعتماد أوكرانيا على دعم شركائها الغربيين اقتصادياً وعسكرياً.



تايوان.. على جدول الأعمال

تضع الاستراتيجية الأميركية الجديدة البلاد كقوة إقليمية وتنتقد الحلفاء . وفي هذا السياق، يبرز ملف تايوان حيث تمسّكت لعقود بسياسة ملتبسة تجمع الاعتراف بتايوان كجزء من الصين مع الحفاظ على العلاقات الأمنية والاقتصادية معها. ووافق ترامب على صفقة أسلحة لتايوان تقارب 11 مليار دولار تشمل صواريخ وطائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي متطورة، فيما تشير تقارير إلى أن الصين تجهز جيشها لاحتمال حرب بحلول 2027. وتُطرح تايوان محوراً لقمة ترامب وشي جين بينغ في بكين هذا الربيع، مع تقديرات لاضطرابات عالمية تقارب 10 تريليونات دولار إذا اندلعت حرب أو اهتز استقرار الجزيرة.



.. انتخابات حاسمة

عسكرياً كان 2025 جيداً لإسرائيل مع وقف إطلاق النار في غزة ضمن خطة ترامب من عشرين بنداً التي حظيت بموافقة مجلس الأمن وتدعو حماس إلى نزع سلاحها، فيما وُصفت بأنها في أضعف حالاتها منذ 1979 وقُتل قادة من حماس وحزب الله. لكن إسرائيل لم تُترجم نجاحها العسكري إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية مستدامة، وسط انقسامات داخلية وائتلاف ضيق تهيمن عليه أحزاب اليمين القومي. وفي 2026 تُجرى انتخابات برلمانية بحلول 27 تشرين الأول، وقد تُعقد قبل ذلك إذا دُعي إليها أو إذا فشلت الحكومة في إقرار الميزانية في الربيع.



إيران.. تدهور متواصل

يتوقع التحليل أن يكون 2026 أكثر صعوبة على إيران بعد مقتل عدد من قادتها وتفكيك شبكة حلفائها في والإطاحة بحليفها السوري بشار الأسد وتدمير دفاعاتها الجوية وبرنامجها النووي. ويُضاف إلى ذلك شلل عسكري واقتصادي واحتمال عمليات إجلاء في طهران بسبب نقص المياه، مع الحديث عن مرض المرشد علي خامنئي (86 عاماً) وغياب خليفة معلن. وقد تشن إسرائيل ضربة أخرى إذا استؤنف البرنامج النووي أو الترسانة الصاروخية، مع احتمال انهيار النظام.



الإرهاب.. عودة مقلقة

بعد 25 عاماً على هجمات 11 أيلول 2001، يبقى الإرهاب الخطر الأكبر وفق ماكغورك. ورغم أن التحالف الدولي ضد داعش ساهم في خفض الهجمات 60% بين 2014 و2020، فإن الهجمات عادت للارتفاع بين 2022 و2025 مع استعادة شبكات عالمية نشاطها، مثل هجمات بوندي في أستراليا وتدمر في .



الذكاء الاصطناعي.. ثورة لا تهدأ

يتصدر الذكاء الاصطناعي الأجندة العالمية ومن المتوقع أن يبقى في الصدارة خلال 2026، باعتباره منافسة وجودية في بكين وواشنطن تُقارن بسباق الفضاء. ويتوقع التحليل تصاعد التوتر بين التطور السريع والنقاشات السياسية غير المحسومة، بالتوازي مع احتدام التنافس الجيوسياسي. (العين)

