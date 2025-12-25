تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ليس النووي.. سلاح إيراني قد يشعل حربا مع إسرائيل

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1459928-639022957440953979.png
Doc-P-1459928-639022957440953979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال محللون إن اعتبار إسرائيل للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية "خطا أحمر"، مقابل تمسّك طهران بأن برنامجها "غير قابل للتفاوض"، يرفع منسوب التصعيد ويزيد احتمالات اندلاع حرب جديدة خلال العام المقبل، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب التقرير، لوّح مسؤولون إسرائيليون في الأيام الماضية بإمكانية مواجهة جديدة مع إيران على خلفية مساعيها لتوسيع ترسانتها الصاروخية، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تراقب إعادة تسليح حماس وحزب الله وإيران، وأنها ستتحرك لمنع أي تهديد جديد.

ونقل التقرير عن داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث في "معهد دراسات الأمن القومي"، قوله إن هذا التصنيف يشكّل سابقة: "إسرائيل لم تخض حربا من قبل بسبب تعزيز عسكري تقليدي"، مضيفًا: "نحن نلزم أنفسنا بالحفاظ على خط أحمر سيجبرنا على الهجوم مرة أخرى"، معتبرًا أن التحول مرتبط بالعقيدة الأمنية الجديدة بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023.

في المقابل، شددت إيران على أن برنامجها الصاروخي جزء أساسي من منظومتها الدفاعية، ولا سيما بعد تضرر برنامجها النووي بضربات أميركية وإسرائيلية في حزيران، وتراجع حلفائها الإقليميين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن البرنامج صُمّم "حصرا بهدف الدفاع" وبطابع "ردعي"، مؤكدًا أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض أو المساومة".

وتطرق التقرير إلى مخاوف إسرائيل من احتمال هجوم استباقي إذا تمكنت إيران من إنتاج آلاف الصواريخ، مشيرًا إلى تقييمات تحدثت عن جهود إيرانية لإعادة بناء مواقع إنتاج صواريخ تضررت سابقًا، وإمكان الوصول إلى إنتاج "مئات الصواريخ شهريا" إذا عادت هذه المنشآت للعمل.

ونقل التقرير أيضًا عن علي واعظ، مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن احتمال مبادرة طهران بهجوم يبقى ضعيفًا، في ظل خسائر حرب حزيران ومشاكل داخلية مثل نقص المياه وانهيار العملة، مرجحًا أن أولوية إيران هي إعادة بناء قدراتها لرفع كلفة أي هجوم مستقبلي.

وفيما يُطرح موقف واشنطن كعامل حاسم، أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تعلن موقفًا واضحًا من ضربة إسرائيلية محتملة بسبب الصواريخ، فيما نقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن الرئيس دونالد ترامب شدد على أنه إذا سعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي فسيتم "استهداف ذلك الموقع وتدميره"، من دون حديث محدد عن البرنامج الصاروخي. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قادر على تدمير لندن.. سلاح روسي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وسنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إيران على

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
16:37 | 2025-12-25
Lebanon24
16:30 | 2025-12-25
Lebanon24
16:27 | 2025-12-25
Lebanon24
15:37 | 2025-12-25
Lebanon24
15:27 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24