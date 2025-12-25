ليس النووي.. سلاح إيراني قد يشعل حربا مع إسرائيل

قال محللون إن اعتبار للبرنامج للصواريخ الباليستية "خطا أحمر"، مقابل تمسّك طهران بأن برنامجها "غير قابل للتفاوض"، يرفع منسوب التصعيد ويزيد احتمالات اندلاع حرب جديدة خلال العام المقبل، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".



وبحسب التقرير، لوّح مسؤولون إسرائيليون في الأيام الماضية بإمكانية مواجهة جديدة مع خلفية مساعيها لتوسيع ترسانتها الصاروخية، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تراقب إعادة تسليح حماس وحزب الله وإيران، وأنها ستتحرك لمنع أي تهديد جديد.



ونقل التقرير عن داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع في الاستخبارات العسكرية والباحث في "معهد دراسات الأمن القومي"، قوله إن هذا التصنيف يشكّل سابقة: "إسرائيل لم تخض حربا من قبل بسبب تعزيز عسكري تقليدي"، مضيفًا: "نحن نلزم أنفسنا بالحفاظ على خط أحمر سيجبرنا على الهجوم مرة أخرى"، معتبرًا أن التحول مرتبط بالعقيدة الأمنية الجديدة بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023.



في المقابل، شددت إيران على أن برنامجها الصاروخي جزء أساسي من منظومتها الدفاعية، ولا سيما بعد تضرر برنامجها النووي بضربات أميركية وإسرائيلية في حزيران، وتراجع حلفائها الإقليميين. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن البرنامج صُمّم "حصرا بهدف الدفاع" وبطابع "ردعي"، مؤكدًا أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض أو المساومة".



وتطرق التقرير إلى مخاوف إسرائيل من احتمال هجوم استباقي إذا تمكنت إيران من إنتاج آلاف الصواريخ، مشيرًا إلى تقييمات تحدثت عن جهود إيرانية لإعادة بناء مواقع إنتاج صواريخ تضررت سابقًا، وإمكان الوصول إلى إنتاج "مئات الصواريخ شهريا" إذا عادت هذه المنشآت للعمل.



ونقل التقرير أيضًا عن علي واعظ، مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن احتمال مبادرة طهران بهجوم يبقى ضعيفًا، في ظل خسائر حرب حزيران ومشاكل داخلية مثل نقص المياه وانهيار العملة، مرجحًا أن أولوية إيران هي إعادة بناء قدراتها لرفع كلفة أي هجوم مستقبلي.



وفيما يُطرح موقف كعامل حاسم، أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تعلن موقفًا واضحًا من ضربة إسرائيلية محتملة بسبب الصواريخ، فيما نقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن الرئيس شدد على أنه إذا سعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي فسيتم "استهداف ذلك الموقع وتدميره"، من دون حديث محدد عن البرنامج الصاروخي. (سكاي نيوز)

Advertisement