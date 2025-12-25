قطر تدعم جهود السعودية والإمارات في اليمن

أكدت قطر دعمها الكامل لجهود تعزيز السلم والأمن في اليمن، مشددة على ضرورة حل عبر الحوار وتجنب التصعيد.

وأعربت في حديث لها عبر قناة "الحدث" عن دعمها التام للحكومة الشرعية والجهود التي تبذلها والإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني.