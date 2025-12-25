جوي يضرب كاليفورنيا...وحالة تأهب قصوى

جددت السلطات الأميركية تحذيرها إلى سكان جنوب ولاية كاليفورنيا، من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب هطول أمطار غزيرة، غداة إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجليس ومعظم مناطق جنوب الولاية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ما يُعرف بـ"نهر جوي" محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة.
العاصفة التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.
وحذّرت الهيئة أيضا من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة"، خصوصا في المناطق التي تضررت سابقا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة. ووُضع الجزء الجنوبي من الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار تعادل كمية المتساقطات خلال أشهر عدة، في حالة تأهب قصوى حتى صباح الخميس.
وأعلن حاكم ولاية كالفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجليس.
ولا تزال بعض الأحياء في لوس أنجليس تعاني من آثار حرائق الغابات التي اندلعت في كانون الثاني 2025، وأودت بـ31 شخصا ودمرت أكثر من 16 ألف مبنى.