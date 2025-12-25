تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جوي يضرب كاليفورنيا...وحالة تأهب قصوى

Lebanon 24
25-12-2025 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1459946-639022995200567733.jpg
Doc-P-1459946-639022995200567733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

جددت السلطات الأميركية  تحذيرها إلى سكان جنوب ولاية كاليفورنيا، من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب هطول أمطار غزيرة، غداة إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجليس ومعظم مناطق جنوب الولاية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ما يُعرف بـ"نهر جوي" محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة.

العاصفة التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.

وحذّرت الهيئة أيضا من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة"، خصوصا في المناطق التي تضررت سابقا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة. ووُضع الجزء الجنوبي من الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار تعادل كمية المتساقطات خلال أشهر عدة، في حالة تأهب قصوى حتى صباح الخميس.

وأعلن حاكم ولاية كالفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجليس.

ولا تزال بعض الأحياء في لوس أنجليس تعاني من آثار حرائق الغابات التي اندلعت في كانون الثاني 2025، وأودت بـ31 شخصا ودمرت أكثر من 16 ألف مبنى.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماع دوي انفجارات في كييف وحالة تأهب جوي في جميع أنحاء ⁧‫أوكرانيا‬⁩ تحذيراً من غارات جوية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تعلن حالة التأهب القصوى بعد تصاعد المنافسة مع غوغل Gemini 3
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأرصاد الجوية

المناطق الاستوائية

لوس أنجليس

الاستوائية

العاصفة

الغربي

نيوسوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
16:37 | 2025-12-25
Lebanon24
16:30 | 2025-12-25
Lebanon24
16:27 | 2025-12-25
Lebanon24
16:00 | 2025-12-25
Lebanon24
15:27 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24