Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هل اقتربت الحرب الروسية ضدّ "حلف الناتو"؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:27
Doc-P-1459955-639023021273053642.png
Doc-P-1459955-639023021273053642.png photos 0
قال الخبير العسكري الأميركي دانيال ديفيس إن احتمال نشوب صراع عسكري بين روسيا وحلف "الناتو" يتزايد مع مرور الوقت، محذّرًا من أن العالم "يتجه بسرعة" نحو مواجهة بين الطرفين.

وكتب ديفيس على منصة "إكس": "يتجه العالم بسرعة نحو صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي". وأضاف: "لقد زرع الأوروبيون بذور صراع مستقبلي، وهم الآن يسقونها ويخصبونها"، مشيرًا إلى أن خطر الصدام المباشر "يتزايد مع مرور كل عام"، وأنه "لا يوجد شيء في السنوات الأربع الماضية يشير إلى أن هذا الاتجاه يتباطأ".

وفي سياق متصل، كان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد قال إن موسكو لا تلمس مؤشرات على نية "الناتو" إعادة النظر في نهج المجابهة مع روسيا، مؤكداً أن بلاده لم تُغلق باب الحوار.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات عن احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات"، مؤكدًا أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع الدول الأوروبية، مع قوله إن بلاده "مستعدة" إذا بدأت أوروبا الحرب. (روسيا اليوم)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وزير الخارجية الروسي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

روسيا اليوم

الأوروبي

تابع
