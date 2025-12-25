قال الخبير العسكري الأميركي دانيال ديفيس إن احتمال نشوب صراع عسكري بين وحلف "الناتو" يتزايد مع مرور الوقت، محذّرًا من أن العالم "يتجه بسرعة" نحو مواجهة بين الطرفين.



وكتب ديفيس على منصة "إكس": "يتجه العالم بسرعة نحو صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي". وأضاف: "لقد زرع الأوروبيون بذور صراع مستقبلي، وهم الآن يسقونها ويخصبونها"، مشيرًا إلى أن خطر الصدام المباشر "يتزايد مع مرور كل عام"، وأنه "لا يوجد شيء في السنوات الأربع الماضية يشير إلى أن هذا الاتجاه يتباطأ".



وفي سياق متصل، كان نائب ألكسندر غروشكو قد قال إن لا تلمس مؤشرات على نية "الناتو" إعادة النظر في نهج المجابهة مع روسيا، مؤكداً أن بلاده لم تُغلق باب الحوار.



، وصف التصريحات عن احتمال شن روسيا هجومًا على بأنها "أكاذيب وخزعبلات"، مؤكدًا أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع الدول الأوروبية، مع قوله إن بلاده "مستعدة" إذا بدأت أوروبا الحرب. (روسيا اليوم)

Advertisement