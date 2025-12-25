سفينة شحن تتحوّل إلى "ترسانة".. تسريب صور لمنصة صواريخ صينية عائمة

وحسب موقع "TWZ"، تُظهر الصور سفينة تحمل حاويات مكدّسة على سطحها، تُستخدم لحفظ وتركيب منظومات تسليح وأجهزة استشعار، بما يشبه بنية "مرتكزة على الحاويات" لتحويل سفينة الشحن إلى قطعة سطحية ثقيلة التسليح. ويبرز في المقدمة رادار كبير دوّار بمصفوفة طورية مُثبت أمام فوق ثلاث حاويات، إضافة إلى رادار أو نظام اتصالات آخر مغطى بقبة على الجهة المقابلة فوق حاويتين.تابع الموقع:" وعلى مقربة من المقدمة يظهر نظام دفاع جوي قريب "CIWS" من طراز 1130 عيار 30 ملم، مثبتًا في موضع مرتفع فوق حاويتين، فيما تُرى على الجانبين منصات إطلاق شراك خداعية من طراز 726 فوق حاويات أخرى. كما تظهر حاويات أسطوانية كبيرة يُرجّح أنها قوارب نجاة طارئة. أما العنصر الأكثر لفتًا، فهو سطح السفينة "المغطى" بحاويات إطلاق عمودية، موزعة على خمسة صفوف وثلاثة أعماق، بحيث تضم كل حاوية أربعة أنابيب إطلاق كبيرة، ما يمنح السفينة 60 خلية إطلاق عمودية كبيرة، وُصفت بأنها تعادل نحو ثلثي سعة نظام الإطلاق العمودي لمدمرة من فئة "أرلي بيرك" من الفئة الأولى أو الثانية. وبسبب حجم الرادار، تبدو مهمة السفينة أقرب إلى منصة دورية توفر دفاعًا جويًا لمنطقة محددة، مع بقاء احتمال أن تحمل منصات الإطلاق المُعبأة ضمن الحاويات أسلحة أخرى".وقال:" ورغم أن الصور تقدم تفاصيل كثيرة، يبقى سؤال الواقعية حاضرًا: مدى متانة الرادارات ونظام الدفاع القريب، وكيفية دمج هذه المنظومات عمليًا، وما هو "نظام المعلومات القتالية" الذي يسمح باستخدام المستشعرات والأسلحة بكفاءة. وفي الوقت نفسه، لا يُستبعد تطوير منظومات مصممة خصيصًا لتناسب السفن التجارية، خصوصًا مع سوابق عن استخدام سفن تجارية صينية كحاملات مروحيات مؤقتة، وعبّارات جرى توظيفها في مناورات لمهام غزو جزر. وتُلمّح هذه الصور، بحسب السياق المطروح، إلى أن فكرة "الأسلحة المُعبأة في حاويات" لم تعد مجرد طرح نظري، بل باتت أكثر شيوعًا خلال العقد الماضي، مع استمرار الاهتمام بها في تطبيقات متعددة".