الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة

ارتفعت أسعار والفضة اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ترقّب الأسواق لإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية مجددًا خلال العام المقبل.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4502.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 4530.60 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.7% لتسجل مستوى قياسيًا عند 4533.60 دولار للأوقية.



وشهدت أسعار البلاتين والبلاديوم بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، وفق بيانات نقلتها وكالة .



