تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اعتقال روسية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على ضابط

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1460096-639023443510351918.png
Doc-P-1460096-639023443510351918.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال فتاة في إقليم ستافروبول كانت تستعد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد ضابط في وزارة الدفاع الروسية.

 

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة أنه: "تم إحباط أنشطة غير قانونية لمواطنة روسية في (إقليم) ستافروبول، تقيم في إقليم كراسنودار من مواليد عام 2007، حيث كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي ضد عسكري في وزارة الدفاع الروسية، بناءً على تعليمات استخبارات نظام كييف".

 

وأضاف البيان أن المعتقلة خططت لزرع عبوة ناسفة يدوية الصنع بوزن 400 غرام من مادة "تي إن تي"، حصلت عليها من عناصر أمنية أوكرانية، في إحدى السيارات المتوقفة بالقرب من وحدة عسكرية.

 

وأوضح الأمن الفيدرالي أنه "ثبت أن المعتقلة وقعت تحت تأثير المحتالين عبر الهاتف في ديسمبر من هذا العام، والذين أقنعوها بارتكاب عمل إرهابي تحت تهديد وهمي بالملاحقة الجنائية".

 

وفتحت لجنة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول قضية جنائية ضدها بتهمة الشروع في ارتكاب عمل إرهابي، والتخزين غير المشروع للمتفجرات والأجهزة المتفجرة، وتصنيع المتفجرات بشكل غير قانوني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاباك: اعتقال روسي بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تصفية عميل أوكراني حاول تنفيذ هجوم على ضابط بوزارة الدفاع في القرم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: اعتقال 5 مشتبه بهم في تنفيذ هجوم تدمر
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

وزارة الدفاع الروسية

لجنة التحقيقات

لجنة التحقيق

وزارة الدفاع

الفيدرالي

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26
Lebanon24
04:06 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24