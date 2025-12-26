اعتقال روسية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على ضابط

أعلن عن اعتقال فتاة في إقليم ستافروبول كانت تستعد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد ضابط في .

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للأمن ، اليوم الجمعة أنه: "تم إحباط أنشطة غير قانونية لمواطنة روسية في (إقليم) ستافروبول، تقيم في إقليم كراسنودار من مواليد عام 2007، حيث كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي ضد عسكري في الروسية، بناءً على تعليمات استخبارات نظام ".

وأضاف البيان أن المعتقلة خططت لزرع عبوة ناسفة يدوية الصنع بوزن 400 غرام من مادة "تي إن تي"، حصلت عليها من عناصر أمنية أوكرانية، في إحدى السيارات المتوقفة بالقرب من وحدة عسكرية.

وأوضح الأمن الفيدرالي أنه "ثبت أن المعتقلة وقعت تحت تأثير المحتالين عبر الهاتف في ديسمبر من هذا العام، والذين أقنعوها بارتكاب عمل إرهابي تحت تهديد وهمي بالملاحقة الجنائية".

وفتحت التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول قضية جنائية ضدها بتهمة الشروع في ارتكاب عمل إرهابي، والتخزين غير المشروع للمتفجرات والأجهزة المتفجرة، وتصنيع المتفجرات بشكل غير قانوني.