ضربة استباقية… توقيف عنصر من "داعش" كان يخطّط لهجوم في تركيا

أفادت ، نقلًا عن مصادر أمنية تركية، أنّ جهاز الاستخبارات نفّذ عملية أمنية استباقية ضد تنظيم داعش، أسفرت عن توقيف عنصر كان يخطّط لتنفيذ هجوم خلال فترة رأس السنة.



وأوضحت المصادر أنّ العملية نُفّذت بالتنسيق مع ، واستهدفت المدعو "إبراهيم بورتاكوتشين"، الذي تبيّن أنّه ينشط داخل لصالح التنظيم، وكان يسعى للالتحاق بمناطقه في بؤر النزاع، مع استعداد لتنفيذ عمل إرهابي داخل البلاد.



وبحسب المعلومات الاستخباراتية، كان الموقوف على تواصل مع شبكات متعاطفة مع داعش محليًا ودوليًا، قبل أن تنجح في تحديد مكانه وتوقيفه في ولاية مالاطيا.

وخلال المداهمة، صادرت القوى الأمنية مواد رقمية ومنشورات محظورة عُثر عليها داخل منزله.

