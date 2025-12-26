تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ضربة استباقية… توقيف عنصر من "داعش" كان يخطّط لهجوم في تركيا

Lebanon 24
26-12-2025 | 05:23
Doc-P-1460131-639023486308808987.png
Doc-P-1460131-639023486308808987.png photos 0
أفادت روسيا اليوم، نقلًا عن مصادر أمنية تركية، أنّ جهاز الاستخبارات التركية نفّذ عملية أمنية استباقية ضد تنظيم داعش، أسفرت عن توقيف عنصر كان يخطّط لتنفيذ هجوم خلال فترة رأس السنة.

وأوضحت المصادر أنّ العملية نُفّذت بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، واستهدفت المدعو "إبراهيم بورتاكوتشين"، الذي تبيّن أنّه ينشط داخل تركيا لصالح التنظيم، وكان يسعى للالتحاق بمناطقه في بؤر النزاع، مع استعداد لتنفيذ عمل إرهابي داخل البلاد.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية، كان الموقوف على تواصل مع شبكات متعاطفة مع داعش محليًا ودوليًا، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه وتوقيفه في ولاية مالاطيا.
وخلال المداهمة، صادرت القوى الأمنية مواد رقمية ومنشورات محظورة عُثر عليها داخل منزله.
