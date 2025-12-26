تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ثامن بلدة في أسبوع… موسكو توسّع سيطرتها الميدانية جنوبًا
Lebanon 24
26-12-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الجمعة، أنّ قواتها وسّعت نطاق سيطرتها الميدانية، بعدما أحكمت السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه، في إطار تقدّم متواصل خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة أنّ وحدات مجموعة قوات الشرق واصلت التوغّل داخل تحصينات الجيش الأوكراني، وتمكّنت، إثر عمليات وصفتها بالحاسمة، من السيطرة على بلدة كوسوفتسيفو، لتصبح ثامن بلدة تعلن
موسكو
السيطرة عليها خلال أسبوع واحد.
وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة بأن القوات الروسية نفّذت ضربة مكثّفة وست ضربات جماعية استهدفت مواقع للجيش الأوكراني وللمجمّع الصناعي العسكري المرتبط به، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 كانون الأول، باستخدام أسلحة متنوّعة، بينها صواريخ كينجال الفرط صوتية.
وعلى صعيد الخسائر، ذكرت
وزارة الدفاع
الروسية أنّ دفاعاتها أسقطت خلال الأسبوع الماضي سبعة صواريخ مجنّحة من طراز ستورم شادو، إضافة إلى 21 قنبلة جوية موجّهة، وست قذائف من راجمات هيمارس الأميركية، وصاروخين بعيدَي المدى من طراز نيبتون، إلى جانب أربع مسيّرات نفاثة و1350 طائرة مسيّرة أخرى.
وبحسب البيان، ارتفعت حصيلة المعدات العسكرية
الأوكرانية
المدمّرة منذ بدء الحرب إلى مئات الطائرات والمروحيات، وعشرات الآلاف من المسيّرات، إضافة إلى آلاف الدبابات والمدرّعات وراجمات الصواريخ وقطع المدفعية والمركبات العسكرية الخاصة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
Lebanon 24
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
26/12/2025 22:11:31
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف دولي يضم 19 دولة… الصين توسّع سيطرتها على المعادن الحيوية
Lebanon 24
تحالف دولي يضم 19 دولة… الصين توسّع سيطرتها على المعادن الحيوية
26/12/2025 22:11:31
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتنكيل وتحقيقات ميدانية في بلدة "قباطية" جنوب جنين بعد اعتقال والد منفذ عملية "بيسان-العفولة"
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات وتنكيل وتحقيقات ميدانية في بلدة "قباطية" جنوب جنين بعد اعتقال والد منفذ عملية "بيسان-العفولة"
26/12/2025 22:11:31
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بقسطا تثمن جهود "مياه الجنوب" في حل أزمة مياه الشرحبيل بصيدا
Lebanon 24
بلدية بقسطا تثمن جهود "مياه الجنوب" في حل أزمة مياه الشرحبيل بصيدا
26/12/2025 22:11:31
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
الأوكرانية
حكمت ال
موسكو
الروس
الصن
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اليمن تطلب من التحالف السعودي دعم قواتها في حضرموت
Lebanon 24
اليمن تطلب من التحالف السعودي دعم قواتها في حضرموت
14:58 | 2025-12-26
26/12/2025 02:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تبحث عن تنازلات إقليمية في خطة ترامب.. واستفتاء شعبي كخيار أخير
Lebanon 24
أوكرانيا تبحث عن تنازلات إقليمية في خطة ترامب.. واستفتاء شعبي كخيار أخير
14:38 | 2025-12-26
26/12/2025 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بين ترقّب اجتماع فلوريدا وتصعيد الميدان.. هل تُبصر المرحلة الثانية من اتفاق غزة النور؟
Lebanon 24
بين ترقّب اجتماع فلوريدا وتصعيد الميدان.. هل تُبصر المرحلة الثانية من اتفاق غزة النور؟
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي في وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي في وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
13:27 | 2025-12-26
26/12/2025 01:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طعن 3 نساء في محطات مترو باريس والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً
Lebanon 24
طعن 3 نساء في محطات مترو باريس والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً
13:23 | 2025-12-26
26/12/2025 01:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:58 | 2025-12-26
اليمن تطلب من التحالف السعودي دعم قواتها في حضرموت
14:38 | 2025-12-26
أوكرانيا تبحث عن تنازلات إقليمية في خطة ترامب.. واستفتاء شعبي كخيار أخير
14:00 | 2025-12-26
بين ترقّب اجتماع فلوريدا وتصعيد الميدان.. هل تُبصر المرحلة الثانية من اتفاق غزة النور؟
13:27 | 2025-12-26
الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي في وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
13:23 | 2025-12-26
طعن 3 نساء في محطات مترو باريس والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً
13:12 | 2025-12-26
إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24