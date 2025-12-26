ثامن بلدة في أسبوع… موسكو توسّع سيطرتها الميدانية جنوبًا

أعلنت ، اليوم الجمعة، أنّ قواتها وسّعت نطاق سيطرتها الميدانية، بعدما أحكمت السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه، في إطار تقدّم متواصل خلال الأيام الماضية.



وأوضحت الوزارة أنّ وحدات مجموعة قوات الشرق واصلت التوغّل داخل تحصينات الجيش الأوكراني، وتمكّنت، إثر عمليات وصفتها بالحاسمة، من السيطرة على بلدة كوسوفتسيفو، لتصبح ثامن بلدة تعلن السيطرة عليها خلال أسبوع واحد.



وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة بأن القوات الروسية نفّذت ضربة مكثّفة وست ضربات جماعية استهدفت مواقع للجيش الأوكراني وللمجمّع الصناعي العسكري المرتبط به، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 كانون الأول، باستخدام أسلحة متنوّعة، بينها صواريخ كينجال الفرط صوتية.



وعلى صعيد الخسائر، ذكرت الروسية أنّ دفاعاتها أسقطت خلال الأسبوع الماضي سبعة صواريخ مجنّحة من طراز ستورم شادو، إضافة إلى 21 قنبلة جوية موجّهة، وست قذائف من راجمات هيمارس الأميركية، وصاروخين بعيدَي المدى من طراز نيبتون، إلى جانب أربع مسيّرات نفاثة و1350 طائرة مسيّرة أخرى.



وبحسب البيان، ارتفعت حصيلة المعدات العسكرية المدمّرة منذ بدء الحرب إلى مئات الطائرات والمروحيات، وعشرات الآلاف من المسيّرات، إضافة إلى آلاف الدبابات والمدرّعات وراجمات الصواريخ وقطع المدفعية والمركبات العسكرية الخاصة.

