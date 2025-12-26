تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حول تفجير مسجد وادي الذهب... بيان من الخارجية السورية

Lebanon 24
26-12-2025 | 08:25
أدانت سوريا، يوم الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدًا في حمص أثناء صلاة الجمعة، وأدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنّ التفجير "عمل إجرامي جبان يشكّل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية"، ويهدف إلى زعزعة الأمن وبثّ الفوضى، مؤكدةً التزام الدولة مكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى و18 مصابًا في التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، في حصيلة غير نهائية. ونقلت عن مصدر صحي أنّ التحقيقات الأولية ترجّح أنّ الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة زُرعت داخل المسجد.

وفرضت وحدات الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في محيط المكان، وباشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين وإزالة آثار الدمار.
