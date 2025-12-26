حول تفجير مسجد وادي الذهب... بيان من الخارجية السورية

أدانت ، يوم الجمعة، التفجير الذي استهدف مسجدًا في حمص أثناء صلاة الجمعة، وأدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.



وقالت في بيان إنّ التفجير "عمل إجرامي جبان يشكّل اعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية"، ويهدف إلى زعزعة الأمن وبثّ الفوضى، مؤكدةً الدولة وملاحقة المتورطين.



وأفادت الوكالة العربية للأنباء (سانا) بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى و18 مصابًا في التفجير الذي استهدف الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي ، في حصيلة غير نهائية. ونقلت عن مصدر صحي أنّ التحقيقات الأولية ترجّح أنّ الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة زُرعت داخل .



وفرضت وحدات الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في محيط المكان، وباشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين وإزالة آثار الدمار.

