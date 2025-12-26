كاتس يصعّد ضد قباطية.. "تحرك فوري وحازم" بعد عمليات دهس وطعن

أعلن ، الجمعة، أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"التحرك الفوري والحازم ضد قرية قباطية (قرب جنين)، التي انطلق منها القاتل"، وذلك عقب مقتل رجل وامرأة وإصابة 7 آخرين خلال عمليتي دهس وطعن في بيت شان شمال .



ووفق "هيئة البث "، بدأ الحدث في بيت شان كـ"حادث دهس وفرار" أسفر عن إصابة طفيفة، قبل الإبلاغ عن إصابة رجل يبلغ 68 عامًا "يبدو أنه صدمته نفس السيارة". وأضافت أن المركبة تابعت سيرها وصولًا إلى تقاطع تل يوسف، حيث وقع حادث آخر، ثم تابعت إلى مدخل العفولة، حيث وردت أنباء عن واقعة أخرى، قبل أن يطلق "مواطن مسلح" النار على المعتدي ويتم "تحييده". وأشارت الهيئة إلى أنه تم لاحقًا الإعلان عن وفاة الشخص المصاب، مؤكدة أن الحادث أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين.



لاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن التحقيق الأولي في هجوم الدهس والطعن الذي نُفّذ في منطقة بيت شان ولاحقًا في عين حرود والعفولة أظهر أن المنفذ "مقيم غير شرعي" تسلّل إلى داخل أراضي إسرائيل قبل عدة أيام، مضيفًا أن "قوات إضافية" تعزز منطقة التماس وتستعد للدخول في "نشاط ميداني" داخل بلدة قباطية.

