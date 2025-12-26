نجحت في إيران وفشلت في غزة... هكذا سقطت إسرائيل استخباريًا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إقرار أجهزة الاستخبارات بعجزها عن اختراق قيادة حركة الإسلامية طوال نحو عقدين، ما شكّل أحد أبرز الإخفاقات التي أدّت إلى غياب أي إنذار مسبق بعملية طوفان .



وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، والوحدة 504، وجهاز الموساد لم ينجحوا، منذ ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من عام 2005، في تجنيد أي عميل فاعل داخل الدائرة القيادية للحركة.



وأشارت إلى أنّ تقديرات الشاباك قبيل السابع من تشرين الأول 2023 كانت ترجّح عدم توجّه حماس نحو التصعيد، في ما وصفته الصحيفة بـ"العمى الاستخباري العميق" الذي أصاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برمّتها.



وتساءلت الصحيفة عن مفارقة قدرة على تجنيد عملاء داخل ، مقابل فشلها في فهم ما يجري في غزة على مسافة لا تتجاوز 100 كيلومتر من . وعزت ذلك إلى عزلة القطاع والحصار المفروض عليه، ما حدّ من قنوات الاحتكاك التي تُستخدم عادة لتجنيد العملاء، إضافة إلى نجاح حماس في سدّ منافذ الاختراق وتشديد إجراءاتها الأمنية وتنفيذ عمليات تصفية بحق المتعاونين.



كما أرجعت الفشل إلى توجيهات سياسية، ولا سيما من بنيامين نتنياهو، قضت بتجنّب التصعيد في غزة ورفض استهداف قادة حماس، خشية الانجرار إلى حرب واسعة بمبادرة إسرائيلية.



وخلصت الصحيفة إلى أنّ عزلة غزة، التي اعتُمدت خيارًا سياسيًا وأمنيًا، تحوّلت إلى عامل شلّ قدرة إسرائيل الاستخبارية، مؤكدة أنّ الحركة أثبتت بعد السابع من تشرين الأول أنّها "أصعب خصم واجهته إسرائيل في ".



(وكالة الأناضول + يديعوت أحرونوت)

