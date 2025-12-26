في زيارة رسمية... محمد بن زايد يصل إلى باكستان

وصل رئيس ، يوم الجمعة، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى باكستان الإسلامية.



وكان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة نور خان العسكرية رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. ورافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها الأجواء الباكستانية مقاتلات عسكرية ترحيبًا بالزيارة.



وأقيمت للشيخ مراسم استقبال رسمية، شملت عزف السلامين الوطنيين، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، واستعراض حرس الشرف، إلى جانب عروض موسيقية وتراثية، فيما اصطف أطفال رافعين أعلام البلدين مردّدين عبارات الترحيب.



ويضم الوفد المرافق عددًا من المستشارين والوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى لدى باكستان سالم الزعابي.

