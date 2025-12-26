تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في زيارة رسمية... محمد بن زايد يصل إلى باكستان

Lebanon 24
26-12-2025 | 08:49
وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة نور خان العسكرية رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. ورافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها الأجواء الباكستانية مقاتلات عسكرية ترحيبًا بالزيارة.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية، شملت عزف السلامين الوطنيين، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، واستعراض حرس الشرف، إلى جانب عروض موسيقية وتراثية، فيما اصطف أطفال رافعين أعلام البلدين مردّدين عبارات الترحيب.

ويضم الوفد المرافق عددًا من المستشارين والوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى سفير دولة الإمارات لدى باكستان سالم الزعابي.
