تفجير مسجد حمص.. "سرايا أنصار السنة" تتبنّى والضحايا ثمانية

تبنّت مجموعة متطرفة تُطلق على نفسها اسم "سرايا السنة"، في بيان نُشر يوم الجمعة، مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة داخل في وسط ، ما أدى، وفق السلطات ، إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.



ونقلت وكالة "فرانس برس" أن البيان جرى تداوله عبر تطبيق ، وتضمّن إشارة إلى تنفيذ التفجير داخل مسجد يقع في حي ذي غالبية .



وبحسب الوكالة، فإن المجموعة تأسست بعد إطاحة نظام قبل عام، وكانت قد أعلنت سابقاً مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف في في حزيران الماضي.



وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الهجوم، فيما قوبلت العملية بإدانات واسعة محلياً وإقليمياً، على اعتبار أنها استهداف لدور العبادة وتهديد للسلم الأهلي. (سكاي نيوز)

