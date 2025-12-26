تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قبل نهاية العام... اجتماع مرتقب قد يفتح باب إنهاء الحرب

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1460236-639023672267880707.jpg
Doc-P-1460236-639023672267880707.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أوكراني أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد في منتجع مارالاغو في بالم بيتش، في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية حالة التأهّب في العاصمة كييف.

وأشار زيلينسكي إلى أنّ عدداً كبيراً من القضايا يمكن حسمه قبل نهاية العام، مع تكثيف واشنطن جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا. وكتب عبر منصة "إكس" أنّ الملفات الحساسة، ولا سيّما ما يتصل بأي تنازلات محتملة عن أراضٍ أوكرانية، يجب أن تُبحث على مستوى رؤساء الدول حصراً.

محادثات ومسارات تفاوضية
وكان الرئيس الأوكراني أجرى يوم الخميس محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، ومع جاريد كوشنر، صهر ترامب. وأوضح أنّ بعض الوثائق المرتبطة بإطار أشمل لإنهاء الحرب وضمان إعادة إعمار أوكرانيا باتت شبه جاهزة، فيما أُنجز بعضها بالكامل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كشف زيلينسكي عن مسودة خطة سلام من 20 نقطة، واصفاً إياها بالإطار الأساسي لإنهاء النزاع. ورغم تضمّنها ضمانات أمنية لمنع أي عدوان روسي مستقبلي، لا يزال الخلاف قائماً مع واشنطن حول مسألة الأراضي التي تطالب موسكو كييف بالتنازل عنها، إضافة إلى مستقبل محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

في المقابل، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأنّ الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ عدداً من كبار رجال الأعمال الروس استعداده لبحث تبادل جزئي للأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، شرط حصول موسكو على كامل إقليم دونباس. ونقلت الصحيفة عن مراسلها في الكرملين أنّ بوتين عرض هذه المعطيات خلال اجتماع عُقد في الكرملين ليل الأربعاء الماضي.

تأهّب ميداني واشتباكات
ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية رفع مستوى التأهّب في كييف عقب هجمات روسية استهدفت مناطق عدّة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، ولا سيّما في مقاطعات خيرسون ودونيتسك وزاباروجيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أنّ قواته خاضت خلال الساعات الماضية 121 اشتباكاً مع القوات الروسية على طول خط الجبهة، مؤكداً استهداف تجمعات عسكرية ونقاط قيادة ومنظومات دفاع جوي، مع تسجيل خسائر كبيرة في صفوف القوات المهاجمة، وتركّز القتال بشكل خاص على الجبهات الشرقية والجنوبية.

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المستمرة منذ 24 شباط 2022، في ظل إصرار موسكو على اشتراط تخلي كييف عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا مساساً بسيادتها وتدخلاً في شؤونها الداخلية.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تنقل 535 أفغانياً إلى أراضيها قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الأوكرانية

القضايا

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26
Lebanon24
13:12 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24