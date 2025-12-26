أعلنت أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه لبحث "التطورات الخطيرة" في منطقة القرن الإفريقي، عقب إعلان الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة.



وأوضحت الخارجية أن عبد العاطي بحث المستجدات مع عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية ، وعبد حسين عمر وزير خارجية جيبوتي.



وذكر بيان الخارجية أن الاتصالات تناولت "التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند"، حيث أكد الوزراء "الرفض التام وإدانة" هذا الاعتراف، وشددوا على "الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية"، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار.



كما شدد الوزراء على دعم " الصومالية الشرعية"، ورفض أي محاولات لفرض "كيانات موازية" تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.



وبحسب البيان، اعتبر الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل "سابقة خطيرة" وتهديداً للسلم والأمن الدوليين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق ، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي.



وفي السياق نفسه، أكد الوزراء رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تقوض فرص الأمن والاستقرار والتنمية، كما جددوا الرفض القاطع لأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه. (روسيا اليوم)

