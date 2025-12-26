تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي في وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه
Lebanon 24
26-12-2025
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعث العاهل السعودي
الملك سلمان
بن عبدالعزيز، وولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
، اليوم الجمعة، برقيتي عزاء إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي في غرب البلاد، محمد المنفي في وفاة
رئيس الأركان
العامة للجيش الليبي ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في برقية العزاء: "علمنا بنبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب"، بحسب
وكالة الأنباء
السعودية
"واس".
ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي في برقية العزاء والمواساة إلى محمد المنفي: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومرافقيه، إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".
Advertisement
